【非禮印傭】涉非禮印傭13項非禮罪成候判　康文署經理求情指或失500萬退休金

▲ 被告巴廷明被裁定13項非禮罪成，准保釋候判。(資料圖片)

56歲康文署康樂事務經理涉於3個月內多次強吻及撫摸25歲印傭，今（14日）於西九龍裁判法院被裁定13項非禮罪罪成。裁判官裁決時指，事主隻身來港，並需預付6個月薪金予中介公司，可以理解事主為何啞忍，及收取被告支付的3,000元和解金。代表律師求情時指，被告被定罪後或會失去500萬退休金。裁判官基於被告需處理退休金事宜，將案件押後至4月7日判刑，被告准保釋候判。

被告巴廷明(56歲)，案發時為康文署高級康樂事務經理（園藝），被控13項非禮罪。控罪指，被告於2021年3月11日至6月25日，共13次在元朗一村屋猥褻侵犯女事主X。

裁判官裁決時指，X曾兩度以手機拍下被告罪證，首次拍下的片段顯示，被告曾擁抱X，當時X將身體縮後及發出「唔」的聲音，可見X當時並不同意被告所為。事後X向中介公司交出影片，故被告向X賠償3,000元，兩人亦簽訂和解書。

裁判官續指，案發時被告的住所仍有其他人，每次被告侵犯X時，X未有向被告家人求救，X亦未有明顯反抗。裁判官指，X隻身來港，並需預付6個月薪金予中介公司，可以理解X為何啞忍，以及收取被告支付的3,000元和解金。

裁判官指，非禮控罪提出容易但反駁困難，案件沒有有目擊證人，因此事主X的證供可信性十分重要。代表律師曾質疑X的說法不合理，如X遭被告非禮後，仍由被告接返住所。

裁判官認為，X人生路不熟，當時等待被告接返住所亦無不合理地方。裁判官又指，雖然X的書面證供與庭上作供有出入，但當中大多屬案件枝節，未有實質分別，X只是更清楚形容案發過程。

裁判官又指，若X是因金錢問題而作指控，再次拍下被告罪證時應食髓知味，再向被告索取金錢。惟X沒有這樣做，顯示X並非唯利是圖，裁定X為誠實可靠證人。

裁判官指，被告若視親吻及擁抱是作為長輩對其關心，他與X簽定和解書後就不會再犯。裁判官認為，被告首次非禮X時，僅與X認識1個月多，兩人關係未至於如此親密。被告必然有意圖非禮X，而他替X按摩肩膀及撫摸其腹部，必然是借故非禮，遂裁定被告共13項非禮罪罪成。

代表律師求情時指，被告為家庭支柱，育有26歲女兒，被告被定罪後很大機會失去工作及500萬退休金。同時被告僅親吻事主的面和嘴，未有撫摸私處，罪行似乎是同類控罪中最輕。裁判官基於被告需親自處理退休金事宜及準備求情，將案件押後至4月7日判刑，被告准以原有條件保釋候判。

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記者：梁錦麟