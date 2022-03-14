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【煮．野食】陸浩明被肥媽與女嘉賓狂窒　6號肥媽上身跳爆笑「甩頭舞」

娛樂 17:25 2022/03/14

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《煮．野食》

由肥媽 Maria Cordero、陸浩明（6號）主持的無綫綜藝節目《煮．野食》，今晚（14日）10點半播出最後一集，而添食版 《全民居家煮嘢食》將於周二（15日）晚起接棒。 

最後一集，肥媽與6號去到大棠生態園「煮野食」，並邀來曾參選港姐兼娛樂新聞台主播鞏姿希（Krystl）做嘉賓。原來Krystl與肥媽甚有淵源，肥媽說：「由細睇到佢大，識咗佢好耐，同佢媽咪好熟。」

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6號被肥媽、Krystl夾擊

肥媽全程亦對Krystl照顧有加，粗重功夫全交由6號負責，又經常與Krystl「一唱一和」狂窒6號。其中一幕最搞笑的是肥媽鬧爆6號「冇手尾」亂丟牛油果殼，但看Playback 時竟發現肥媽才是「真兇」，雖然證據確鑿，但肥媽仍死撐兼扮勞氣向6號謂：「做個有責任嘅男人，咩都認咗咪係囉！」

Krystl聞言即加把嘴：「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟架嘛，我真係好鍾意呢個節目呀！」Krystl事後亦坦言全靠肥媽壯膽才升呢「寸嘴女」：「平時可能我唔夠膽講咁出口，依家肥媽喺度嘛，梗係想講咩就講咩啦！」

有了肥媽這強大後盾，Krystl面對6號這位前輩自然毫不怯場，當6號要求Krystl讚他靚仔時，Krystl想也不想即不留情面謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人」。

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肥媽出聲嫌棄6號

之後揸正雞毛的Krystl，煮雞煲時又對6號指指點點，更嫌棄對方「乜都唔使做」；加上Krystl自我介紹時「晒冷」指自己住過很多地方和懂得多國語言，集齊 「人脈」、「語文能力」及「見識廣博」三大優勢的Krystl，明顯是6號強敵，加上肥媽出到聲嫌棄6號：「佢真係未試過咁有用，係你（指Krystl）嚟咗佢先咁有用」，6號肥媽御用飲食拍檔身份絕對危危乎。

不過見慣風浪的6號自然有其妙法力挽狂瀾，除了見招拆招，更一度「肥媽」上身大跳 「甩頭舞」，爆笑度十足。

來到最後一集，肥媽與6號更會連環互爆真心話，肥媽超坦白說出對「老拍檔」6號的真實觀感，6號則笑指希望能跟肥媽愈煮愈遠，二人感性的同時亦不失搞笑。

撰文 : TOPick柴犬出動

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