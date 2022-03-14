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【反起跑線聯盟】伙林家熙拍攝新劇演年輕夫妻　陳欣妍驚訝被選中演人母

娛樂 17:12 2022/03/14

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伙林家熙拍攝新劇演年輕夫妻，陳欣妍驚訝被選中演媽媽。

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》即將於3月21日(星期一)晚上首播，劇集講述拒絕成為「怪獸家長」的父母，及要求子女贏在起跑線上的虎爸、虎媽，在校園裡各自為自己的理念辯護，而展開連場激戰。 
 
劇集早前開工，陳欣妍（Shirley）、林家熙（Locker）飾演劇中最年輕的夫妻，Shirley坦言第一次與小朋友對戲感到緊張，未準備好做人「媽咪」，Shirley表示：「邊諗到呢個年紀要演媽媽嘅角色。好在劇中都話明係年輕媽咪，擺明就係抵受唔住愛情嘅誘惑而生囡！導演都話叫我哋做返自己，唔識湊小朋友就啱晒佢要嘅感覺。」

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（大會提供）

戲中Shirley要陪囡囡瞓覺和與對方玩，甚有潛質當媽媽：「我真係冇諗過生小朋友，因為唔知點教佢、點答佢地問題，呢個責任實在太大。」而Locker就亦話鍾意小朋友，但笑言「生兒育女」是遙遠的計劃。 

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早前他們要拍攝家中戲份，前一秒吵完架，接著又要陪女兒睡覺。Locker大讚女兒演技好，更大爆對方「古惑」：「今次都算係我第一次飾演爸爸，初初都緊張要拍好耐，但囡囡啲戲真係好好，話喊就喊出嚟，一啲都冇拖慢個進度。其實小演員都好單純，只要同佢哋做咗朋友就會配合你，所以一到場我都出力氹佢。啱啱同Shirley講起先知，呢個囡對住佢講就鍾意媽咪多啲，對住我就話錫我多啲要分享糖糖，可想而知佢幾咁古惑。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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