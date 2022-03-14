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【快速測試】快速測試呈報平台不適用於2月26日前快檢陽性　張竹君籲康復市民勿為疫苗通行證提早打針

社會 17:20 2022/03/14

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

本港第五波疫情嚴峻，今日（14日）新增26,908宗確診。

有傳媒在疫情記者會上問及，有市民於2月23日快速檢測確診，但快速檢測平台只供2月26日後確診的市民呈報，雖然該名市民有嘗試向系統呈報，但最終並沒有收到登記短訊。而該市民康復後因只有接種一針，所以希望獲得疫苗豁免書，但私家醫生要求他出示確診短訊，而該名市民無法提供。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時直至今日都只接受2月26日之後的快速抗原陽性申報，在此之前的個案都需要核酸陽性報告證明，若市民沒有進行核酸測試，當局沒有辦法補發確診證明。如有個別情況，她呼籲市民不要為疫苗通行證而提早接種，根據科學委員會建議，曾確診病人康復後最快3個月才可接種疫苗。

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記者：黃穎津

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