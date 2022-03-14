【明星育兒】疫下與兩女兒困獸鬥　張嘉兒分享情緒管理方法 

▲ 張嘉兒分享育兒心得，希望學以致用。

本港第5波疫情爆發，早前教育局宣布提早放暑假，而因為疫情嚴峻，有好多家長都在家工作，親子日對夜對，難免增加磨擦，出現「疫下疲勞」現象，對於家長面對「困獸鬥」的日子，育有兩女及前港姐冠軍的張嘉兒就分享家長如何排解情緒。

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修畢正面管教課程的張嘉兒在社交網發文，分享育兒經驗，希望將所學到的東西跟家長分享，她表示：



疫情所帶嚟嘅問題，大家都控制唔到，留喺屋企多咗，自然同屋企人(奶奶老公仔女），磨擦都多咗，多咗嘢睇唔順眼，忍耐力減低，有時仲會不故意地，將負面情緒發洩在小朋友身上，其實冇得返學，冇得出街放電，經濟煩惱，全部都係小朋友控制範圍之外。

張嘉兒就提議家長要有自己的Me time，她以自己做例子，她等兩女睡覺後會去跑步減壓，盡量遠離屋企，等自己喘口氣，給自己一點私人空間。而早前因為髮型屋因疫情關閉，張嘉兒還動手為丈夫剪頭髮，雖然錯手剷去老公「後尾枕」一大忽頭髮，但夫妻倆感情因而增進不少。



張嘉兒續說自己在街上看到的例子：



我有時喺街度，見到家長好大聲咁呼喝小朋友，唔好周圍摸，每個人都變得好緊張，當然家長冇錯，但係其實小朋友正常係應該周圍摸來摸去，周圍探索，我亦都聽到好多，身邊嘅人投訴（包括我老公），而家Work from Home，壓力好大，做唔到嘢，小朋友喺屋企好嘈吵，好多騷擾。呢種情況大人亦都可能有意無意，對小朋友呼喝，叫佢哋唔好嘈，又或者對小朋友講咗一啲類似『你好煩』等等嘅字眼。呢兩年大家嘅高度戒備，大人特別焦慮，小朋友亦都未必可以，做返小朋友應該做嘅事，講咗咁耐我想講咩，又係想講啲正面管教嘅嘢。正面管教（好理想版本）係需要家長，好好管理自己嘅情緒，控制自己嘅EQ，做個好榜樣。



張嘉兒不贊成大聲呼喝小朋友，因為他們長大後可能會有樣學樣，以為用呼喝就可以解決問題，長遠是一個壞影響，家長應該先向小朋友了解行為背後的原因，當小朋友知道父母有心理解他們的行為後，就會慢慢改善，不過有時候張嘉兒都會有情緒的時候，會忍不住大聲喝止，不過事後就會非常內疚，然後會反醒自己。

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責任編輯：陳麗薇