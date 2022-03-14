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【新冠肺炎】漁護署加強巡查郊野公園　今年向490人執法

社會 17:50 2022/03/14

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（新聞處提供）

漁護署今日（14日）表示，截至本月13日，今年共向490名涉嫌違反相關法例的人士採取執法行動。

署方指，市民在郊野公園內必須嚴格遵守防疫的相關法例和規定，漁護署已在郊野公園加強執法，打擊違規行為。呼籲市民盡量減少外出，如計劃前往郊野公園，應避免到人多擠迫的地方，並遵守社交距離措施。市民應保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」，減低病毒在社區傳播的風險以及保護環境。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，亦不得進入圍封範圍。此外，《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）已將必須佩戴口罩的指明公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍，任何人在郊野公園範圍內均須佩戴口罩，違者可被檢控。

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責任編輯：余思嵐

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