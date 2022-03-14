【歌手鏢后】梁雨恩教觀眾輕鬆在家做gym　Cathy坦言因疫情影響收入

▲ 梁雨恩教大家做運動。

有線寬頻集團將推出「有線陪你在家開心啲」與市民攜手抗疫，其中包括推出「運動Keep Fit啲」系列，旨在與廣大市民一同居家抗疫之餘，同時保持運動習慣，以及透過運動促進精神健康。

旗下香港開電視於官方Facebook及Instagram網上直播課堂「運動Keep Fit啲」系列之《有線星級學堂：輕鬆在家gym》實行身體力行與市民輕鬆在家做運動。

最新影片推介：Anson Lo專訪

【歌手鏢后】歌手轉型鏢后助港隊奪世界冠軍 梁雨恩一鏢改變人生不放棄唱歌

節目分別邀請多位星級運動員，包括有前軟式飛鏢世界冠軍梁雨恩、香港羽毛球代表葉姵延、香港花式滾軸溜冰代表蔡穎怡等，冀帶動「全民運動，共同抗疫」的氛圍。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

疫情影響收入

歌手鏢后梁雨恩將會打頭陣擔任嘉賓，她直言在疫情下，大多本地飛鏢賽事都相繼取消，縱使少數的外地賽事如期舉行，但因酒店隔離費高昂，往外地參賽成本太高，因此只好無奈打消出國比賽計劃。

她說：「除咗比賽取消之外，好多飛鏢品牌嘅宣傳活動都無法舉行，所以都好影響到收入。」雖然收入大受影響，但梁雨恩表示已適應抗疫的生活：「始終疫情都年幾兩年，希望疫情過後，自己『餓夠』比賽，可以有新衝勁重新投入比賽生涯。」

此外，梁雨恩還透露稍後大計，她希望先去新加坡及台灣，跟一眾鏢友聚會以及出席飛鏢活動，繼而再參與日本的職業聯賽。