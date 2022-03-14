【初創企業】科大百萬獎金創業大賽今起接受報名　首邀海外人才與本地選手混戰

▲ 「科大-信和百萬獎金創業大賽」今日（14日）起接受報名，設多個獎項給獲獎者作為創業基金。（資料圖片）

香港科技大學適逢創校30周年，首次邀請本地及海外選手參加第12屆「科大-信和百萬獎金創業大賽」，藉此推動一眾本地及海外參賽者提出更多創新方案，創造更高社會價值，並藉比賽促進跨地域的多元文化發展。比賽今日（14日）起至本月23日接受報名，設多個獎項給獲獎者作為創業基金。

科大主辦年度「百萬獎金創業大賽」已從一個於校園培養人才的大學比賽平台，發展成地區性賽事，旨在把香港塑造成一個更完善創新的科技樞紐；今年進一步擴大賽區，邀請海外人才參與，入圍的海外參賽者將會夥拍科大學生一同參與賽事。

經過3輪評審後，9隊入圍隊伍便會隨即誕生，並將其商業企劃展示給由創業投資者、企業代表及教師組成的評審團，新加坡及加拿大等海外投資者和專家亦獲邀參與評審，以加強各領域交流。此外，決賽賽事將首次向全球觀眾線上直播，最終選出3隊勝出隊伍將獲頒白金、金、銀獎三個大獎及其現金獎，每组會獲發10萬港元的30周年特別獎金，詳情請瀏覽比賽網頁。

科大創業中心助理主任及「科大-信和百萬獎金創業大賽2022」負責人蔡志全表示，大會將成立全新的委員會，由來自全球的投資者和教師組成，並增設新獎項，冀能夠看見同學更多革新及多元化想法，並幫助參賽團隊進一步發展，把企劃介紹給全球觀眾，從而獲得融資的機會和接觸更多潛在客戶。

信和集團自2018年起、已連續第5年冠名贊助「百萬獎金創業大賽」，信和集團創新聯席董事及科大綜合系統與設計學系兼任教授楊孟璋強調多元化對創新的重要性，指年輕人將主導未來，但需從世界各地吸收優質的創新意念，冀支持年青一代展示他們的創造力和創意。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅