【家族榮耀劇透】第27集劇情預告　啟禮偷拍甄芯展鴻幽會情況

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第26集講到洛儀發現甄芯與迪羅斯會面，便約展鴻到馬家對質，惟發現世宏精神狀況出問題……

第27集（15/3）

甄芯利用淑賢讓愛歡知道洛儀母親是桂蓮，洛儀不被愛歡接受，在外暫住。

昭慈幫世宏擬好授權書，但他還沒決定誰做代理人。

昭慈把世宏患病一事告訴耀堂，甄芯暗中換掉世宏的藥。

啟禮拍下甄芯與展鴻幽會，離開時遇甄芯……

《家族榮耀》第26集劇情 上一頁

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