【疫苗通行證】教育局：懷孕學校員工可獲允許完全WFH　倘返校不再獲豁免打針

▲ 教育局今日（14日）宣布更新學校疫苗通行證要求，返校工作的孕婦不再獲豁免於打針要求。（資料圖片）

教育局今日（14日）宣布更新學校疫苗通行證要求，返校工作的孕婦不再獲豁免於打針要求，同時容許所有懷孕學校員工完全在家工作（WFH），以減低外出上班感染風險；針對目前仍獲豁免打針的學校教職員及訪客，當局宣布即日起將現行三日一檢要求，放寬至七日一檢。

據教育局於1月20日向學校發通函表示，2月24日起生效的疫苗通行證措施不適用於學生，另外兩類人士因健康原因而不適合接種，亦可獲豁免，包括具備有效醫學證明書，以證明因身體狀況不允許接種疫苗，以及預先獲學校豁免的懷孕員工，有關人士須遵守定期檢測規定。（詳情即看：【下一頁】）

局方今通知全港幼稚園及中小學，引述香港婦產科學院指出，懷孕婦女於感染新型冠狀病毒後有較高機會出現嚴重併發症，教育局鼓勵懷孕員工盡快接種疫苗；同時為減低懷孕員工因外出上班而受感染的風險，無論是否接種疫苗，學校直接僱用的懷孕教學及非教學人員，均可被允許完全在家工作，並豁免定期檢測規定，此安排直至另行通知。

教育局續指，倘若未接種疫苗的懷孕員工自行選擇返回校舍工作地點，她們必須遵守「疫苗通行證」安排的所有現行規定，並且將不再獲豁免。

教育局亦宣布，仍未按要求接種新冠疫苗但獲豁免的個別教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，將由即日起原來須每3天進行一次核酸檢測，調整至每7天檢測一次。局方提醒，有關檢測必須是透過非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子進行，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受；此外，如有需要，有關學校教職員及人士可在7天檢測期內，自行使用快速抗原測試至少1次，局方建議相關快速抗原測試可在核酸測試後第3天進行。

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記者：馮琪雅