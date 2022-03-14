【虧損嚴重】疫情累蝕逾$7,000萬　天星小輪：陷負資產幾近山窮水盡

▲ 天星小輪稱疫情令客量及收入大跌。（天星小輪圖片）

天星小輪公布最新載客量，指第五波疫情較之前疫情更嚴峻，營運舉步為艱，所受打擊比當年重置中環及灣仔碼頭更慘烈。新任天星小輪總經理周卓賢稱，自2019年6月疫情以來載客量銳減，期間累計虧損超過7千萬元，巨額虧損遠超公司總資產，已墮入「負資產」行列，完全依靠舉債以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工薪金也抵不上，幾乎山窮水盡。

數據顯示，2022年1、2月份天星小輪兩條專營航線（中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀）載客量合共只有100萬人次，僅為2019年同期27%。而2021年天星小輪載客量只有957萬餘人次，較2018年的1,965萬餘人次及2019年1,797萬餘人次分別挫51%及46%。

天星小輪載客量鋭減，票務收入差，形容過去一年一直以債渡日。周卓賢說，封關兩年多，乘客量銳減過半，估計過往旅客佔乘客量的比重近五成。對本地乘客而言，多年來新增的過海地鐵及巴士線如雨後春筍，但天星碼頭卻被遷移至邊緣位置，天星小輪與他們的日常需要嚴重脱節，明顯已變為被遺忘的「公共交通工具」。天星也失去觀光客源，一連串的抗疫措施對天星業務及企業推行在家工作安排等，天星連僅餘的本地客亦大幅流失。

天星小輪稱，自2019年6月經歷長達30個月的震盪，不但導致天星小輪的載客量銳減，期間累計虧損超過7千萬元。周卓賢表示，天星如今成為負資產相信沒有人願見。目前環境對公司營運帶來的重大威脅，天星目前陷入兩難﹕既因其歷史價值和集體回憶必須保留，在公共交通佈局又被全面邊緣化，對於天星小輪能否渡過這一浪的打擊現階段實不敢樂觀。

周卓賢說，巨額虧損遠超公司總資產，天星早已墮入「負資產」行列，現時完全依靠舉債以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎山窮水盡。「電視宣傳片會提醒市民，『借定唔借，還得到先好借』，可惜為維持服務，天星根本沒有選擇，欠下的債務，很可能到2047年也未能還清！」

天星小輪公司於今年2月委任周卓賢出任天星小輪總經理，2月生效。

最新熱門影片：【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰