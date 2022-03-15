【疫下轉型】荃灣$40平食大份量海鮮兩餸飯 潮洲打冷舖老闆轉型自救：唔肯轉變就死得

▲ 荃灣麗園餐廳本身是潮州打冷舖，老闆李生轉型售賣兩餸飯自救，結果大受歡迎。

兩餸飯店近年大受歡迎，其中位於荃灣路德圍的麗園憑「$40買超足料海鮮三餸飯」一招成功突圍而出，更在「兩餸飯關注組」專頁熱度不斷，海鮮大餐亦供不應求，幾乎每日都有大批居民排隊支持。餐廳老闆李生受訪時坦言當初轉型主因「只為收支平衡，薄利多銷」，又笑指「成名後壓力更大」。

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打冷舖不敵疫情 靠海鮮兩餸飯自救

▲ 餐廳老闆李生為潮州人，於2009年開設第一間麗園餐廳。(梁偉榮攝)

本身是潮州人的李生，於2008年離開運輸業投身飲食業，加上和潮州食品的供應商相熟，在2009年決定於荃灣開設第一間麗園餐廳並主打打冷及大排檔小炒，高峰時期更擁有4間分店。

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後來因社會運動及疫情影響，現削減至1間店舖。面對晚市暫停生意大跌的困境，他決定改變策略，轉型售賣兩餸飯，直言「最初是為薄利多銷，達到收支平衡，不想蝕」。於轉型初期，麗園和坊間兩餸飯店一樣，以家常菜為主，惟反應未如理想，後來餸菜加入打冷元素及海鮮餐，結果成功吸引大班食客。

呢個時勢，做生意做人都最緊要挨過到呢關。諗吓計仔，就推特別嘅嘢去吸引人。初時只賣兩餸飯同其他即炒海鮮，寫好價錢畀人睇，但啲人覺得貴，就唔食海鮮，索性炒咗佢當$45兩餸菜賣，點知人人都買。

▲ 食客表示三餸飯相當足料，價錢經濟實惠。雙餸/三餸飯 $40，淨餸/雙併三併$45。(圖片來源:「兩餸飯關注組」專頁)

以兩餸飯價錢就能購買鑊氣十足的海鮮小菜，而且款式獨特又多樣。有食客曾好奇表示「抵過自己煮，老闆真係維到本？」。李生回應指唯一嗜好就是逛街市，每日早上約8時就會親自推手推車到街市買海鮮，更笑言「已和海鮮檔檔主結成好朋友」，又指海鮮並沒有大家想像中昂貴，不過最終目的是希望多些人受惠。

依加想係出面食餐好都好難，又冇晚市，餐廳又少。用$40、$50買海鮮飯都唔係平，我地謀利係少咗，但做做吓又有個名。大件夾抵食，自己做到生意又好，人哋買到好食嘅嘢又開心，大家都好。

「逆」境自強 團結員工精神

現年50歲的李生，由創業到守業，多番經歷人生高低潮。他笑言自己雖讀書少，但相信「凡事做好自己，隨遇而安」的道理。因此，一直以來都會盡力維持員工團結精神。

我係唔識得煮野食，都唔好叫我去煮。所以而加朝早去完街市買餸，就番去洗海鮮，門面交比個仔。要識同班師傅、夥計傾計，知道點去打理，有咩衰咗就諗辦法，唔肯轉變就死得。我做人做事都係咁：一係唔好做，要做就做好佢。

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▲ 阿拉斯加長腳蟹。(圖片由受訪者提供)

特別購買方法

李生亦開設WhatAapp群組，並於每日早上發出是日餸菜，讓食客預訂海鮮餐，大家只須到門市由職員加入通訊群組即可。有「兩餸飯關注組」的網友曾指海鮮兩餸飯由早上開賣，下午一時多到門市排隊，已剩下「餸尾」，亦有食客笑言「決定9點未開門就去排隊」。TOPick攝影記者曾到訪麗園，發現接近傍晚時間已出現「人龍」排隊買晚餐，老闆兒子亦指「每日呢個鐘數就會由舖頭門口排到轉彎位超市」。

▲ 接近傍晚時間已出現「人龍」排隊買晚餐。(圖片由受訪者提供)

老闆李生：多謝大家，會繼續做好

兩餸及三餸飯均一收費為$40，而兩至三款淨餸為$45。對於曾有食客指價錢在業界內不算最便宜，不過勝在款式多，夠足料。李生則表示「大件夾抵食是長遠目標」，即使辛苦，都會繼續親力親為做生意。他又笑指雖然在餐廳成名後感壓力，但「希望盡力保持水準，餐廳繼續運作，其他隨緣」。

麗園大排檔小炒

地址：荃灣路德圍69號R地舖

電話：2498 2832

營業時間：星期一至六11：30am-8pm （午市 11:00-14:00、晚市17:30-20:00）

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責任編緝：張懿慧