【指定診所】明再增6間指定診所　高風險人士可致電關愛熱線【內附名單】

▲ 石硤尾普通科門診診所。 （梁偉榮攝）

為加強支援社區的確診病人，落實分流分層照顧患者，醫院管理局今日（14日）公布，明日再啓動額外六間2019冠狀病毒病確診個案指定診所給輕症病人。另外，明起有關指定診所將開始「關愛預約專線」，工高風險病人預約醫生診症服務。

衞生署感染控制考慮，署方轄下部分與指定診所位處同一地點的診所和服務單位，明日起將暫時關閉或暫停公眾服務。

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醫管局發言人說，醫管局早前已啓動17間2019冠狀病毒病確診個案指定診所。截至3月13日下午5時，指定診所合共為超過4.7萬人次提供醫生診症服務。最新啓動的六間指定診所為環翠普通科門診診所、橫頭磡賽馬會普通科門診診所、藍田分科診所普通科門診診所、石硤尾普通科門診診所、青衣市區普通科門診診所及容鳳書健康中心。六間診所啓動後，將共有23間指定診所。

指定診所服務時間為星期一至星期日，包括公眾假期，上午九時至下午一時，及下午二時至下午五時。為實施合適的感染控制安排，求診人士必須預約診症，避免出現輪候人士聚集的情況。為加強支援社區的確診病人，特別是較高風險患者，以減低病情惡化的風險，醫管局23間指定診所將會由明日起在現時的預約電話以外，另設「關愛預約專線」，供上述較高風險確診病人預約醫生診症服務。另外，「護訊鈴」護士團隊亦會按其所接觸的高風險病人的情況及需要轉介病人到指定診所就醫。其他合資格病人仍可致電選擇的指定診所預約服務，診所職員會提供同日或翌日的最早診期。

關愛預約專線:











有關指定診所會由明日開始暫停普通科門診服務。此外，為集中人手和資源以支援指定診所的服務，部分其他普通科門診診所亦會於明日起暫時停止服務。經電話或「預約普通科門診」手機程式預約的偶發性疾病病人可到區內其他普通科門診或私家醫生求診。至於已預約上述診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往區內指定的藥物補充診所取藥。有關指定診所及相應之藥物補充診所：









有關暫時停止服務的普通科門診診所及相應之藥物補充診：









至於其他醫管局轄下的普通科門診診所，因應疫情發展，診所亦會為其覆診的長期病患者提供藥物補充的特別安排。病情較穩定的病人可在原本的覆診日期帶同預約便條及身份證到診所安排補充藥物。另外，有關指定診所的疫苗接種服務（包括2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗和肺炎球菌疫苗）屆時亦會暫停。政府會發短訊通知已於有關指定診所預約2019冠狀病毒病疫苗接種服務的市民前往其他社區疫苗接種中心接受服務。

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記者：袁澍