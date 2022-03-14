【第五波疫情】中醫指普遍港人不宜直接服用連花清瘟膠囊及金花清感顆粒　強調兩款藥物非預防性質誤服或削抵抗力

▲ 政府向市民派發「連花清瘟膠囊」。（資料圖片）

政府近日向市民派發3款由國家捐贈的中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片」，有中醫師指，普遍香港人的體質未必適合直接服用這些藥物，需要經過調控才能更好發揮功效，並指有患者服用連花清瘟膠囊後因現頭暈等而求醫，籲市民服藥前先向註冊中醫師查詢，另有中醫師指孕婦、蠶豆症患者及高血壓患者要慎服連花清瘟膠囊，並強調藥物非預防性質，若沒染疫而服用或會削弱抵抗力。

註冊中醫師陳俊傑表示，普遍香港人均不適合直接服用「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」，指需要需要經過調控，舉例透過薑等輔助服用，可更好發揮功效，服用前應向註冊中醫師查詢。他解釋，體質強的人服用「連花清瘟膠囊」後或能很快解喉痛及退燒，惟香港人普遍體質較弱，服用後容易引起頭暈、腹瀉及咳嗽等情況，舉例曾有病人服用後「咳到成晚起唔到身」和頭暈等而向其求醫。至於「金花清感顆粒」，陳俊傑表示，此藥有一定緩解作用，但藥效不比連花清瘟膠囊強，亦偏涼，同樣不太適合體質弱的患者。

陳俊傑又表示，3款藥物中「藿香正氣片」最適合香港人，因藥性較平和亦相對安全，惟藥效卻相對弱，不少患者服用完或「無咩感覺」；此藥本身可消滯祛濕適合身體調理，但對抗新冠病毒作用不大，強調服用中藥前均應諮詢註冊中醫。

另外，中醫師彭明慧亦在電台節目中也表示，「連花清瘟膠囊」主要功效是清瘟解毒，適合症狀來得急的患者，可助退燒，但其成分偏涼，份量須處理好，亦並非所有人都適合服用，例如孕婦、蠶豆症及高血壓患者要小心服用。她解釋指，此藥有大黃及紅景天，若孕婦懷孕12周前服用或致子宮收縮，有流產風險；而蠶豆症患者也對清熱解毒藥物容易有溶血反應；另藥物也含麻黃成分，會令心悸情況較為明顯，容易導致血壓升高，高血壓患者同要小心，服用前應現諮詢中醫師。

至於「金花清感顆粒」，彭明慧表示，此藥與「連花清瘟膠囊」藥性相似但較溫和，化痰的功效會較好，而且沒有大黃成分，若患者出現腹瀉服用此藥較好，一般建議服用至測試轉陰性，如市民在第6及7天轉陰性，第八天服用的份量可以減少，例如由吃4粒變3粒，堅持吃多3天，惟上述3類人士同樣要小心服用。彭明慧又強調，此兩款藥物均為清熱苦寒藥物，用作治療而非預防，若市民本身體質一般亦沒有染疫服用藥物或會傷了脾胃功能及正氣，即抵抗力，讓抵禦功能較差。

彭明慧又指，「藿香正氣片」為較平和的藥物，不少人平時旅行也會帶備作水土不服的腸胃藥，若患者有腸胃不適，如腹瀉、嘔吐、腹脹及沒胃口等，均可服用以舒緩症狀。

對於應否同一時間服食中西藥，彭明慧就指一般退燒及止痛藥均較平和，如非有大病症，一般服用中藥及西藥間相隔兩小時便沒有問題。陳俊傑則指，內地中西醫結合已經很普遍，但相隔的時間要視乎服藥劑量及病情變化等，應諮詢專業人士。

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記者：黃小冰