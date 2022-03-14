【改善渠管】房委會公屋斥6.19億元改良排水管　工程料耗時2.5年

▲ 房委會將斥資6.19億元於出租公屋單位推行排水管改善計劃。（資料圖片）

房委會今日（14日）公布，將斥資6.19億元於出租公屋單位推行排水管改善計劃，工程分3方面，需時2.5年完成。



排水管改善工程有3方面，包括：改善天台排氣管開口的位置，以應對在大廈出現的擾流現象；加裝分支接駁喉管，收集洗手盆排放的用水，以補充地台去水口的隔氣彎管內的水，藉此防止水封流失；及相鄰單位的廁所地台去水口，如經共用廢水管接駁共用U型隔氣彎管，再連接糞管，房署會為有關單位的地台去水口加裝獨立U型隔氣彎管，以防止氣體和異味傳入相鄰單位。



房委會發言人表示，整個計劃工程約需2.5年完成，費用預計6.19億元。由於涉及屋邨眾多，將根據多項因素，包括屋邨或大廈有否確診個案或進行強制檢測、屋邨或大廈樓齡及長者租戶的比例，訂定施工先後次序。



為免個別租戶阻延房委會人員有效率進行工程或檢查，房委會將修訂「扣分制」一項不當行為，由「不讓房屋署或房屋署指派的工作人員進入居住單位進行房屋署負責之維修」改為「不讓房委會或其授權的人士於其居住單位或於毗連其單位的任何地方（包括但不限於外牆、走廊牆壁、氣窗、鐵閘），就房委會須負責的工程，或為符合法定要求，或按房委會涵蓋整幢大廈的維修、保養或改善項目，進行檢查或施工」。



為應對疫情，房委會2020年10月底展開排水管檢查計劃，主動檢查600幢大廈設於室外的公用排水管，以及975幢大廈涉及41萬個單位設於室內的公用排水管。開展該計劃後，房委會把檢查範圍擴大以涵蓋連接室外公用排水管單位的室內排水管，涉及需予檢查的單位數目增加至約80萬個。



房署稱，截至2月中，發現有約4.1萬個單位移除了房委會標準水廁的分支排氣管，形容改動不可接受。房署已立即把開口加蓋和密封，並向涉及租戶發出通知書，要求他們自費重新接駁排氣管。若租戶要求房委會安排相關工程，並同意支付工程費及監督費用，會透過「租戶自付」服務向其提供協助。如租戶不合作或沒有合理理由而拒絕遵從，將根據現行機制，向其採取適當租務行動。

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責任編輯：吳卓峰



