【有感地震】天文台解構目前科學水平無法發出地震預警　人機同步感應地震需時分析

▲ 天文台今日傍晚在社交平台發文，以問答形式回應市民4點疑問 。（天文台facebook截圖）

受廣東省惠州市惠東縣海域今日（14日）凌晨近2時半發生的4.1級地震影響，全港多區市民亦感受到輕微震動，天文台截至今早更接獲過萬名市民報告，是1979年有紀錄以來最多，有市民批評天文台太遲發放資訊，質疑政府未有就地震發出手機緊急警示，天文台事後解釋，以現時全球科學水平，不可能發出地震前預警，而引起「本地有感震動」的地震通常距離較近，人、機基本上都只可同步感應得到，天文台亦需時分析實時收集數據。

天文台今日傍晚在社交平台發文，指明白市民對於今次「本地有感地震」（即有市民感受到震動）有許多疑問，遂以問答形式逐點回應。

對於「天文台要市民報告先知地震？點解咁遲發放資訊？」天文台指出，其地震監測數據處理系統，是實時收集本地同全球地震台網數據，可在數分鐘後計算出地震時間、「震級」、「震中」等，而今次地震「震級」為4.1級，而天文台一般會在「震級」達5.0級或以上會發出地震速報；除上述地震資訊外，天文台亦需要分析香港所感受到的「烈度」，包括分析市民報告資料，例如市民報告位置分佈、震動程度等，因此需要一些時間。

至於可否提前預測地震發生？天文台指，以現時全世界的科學、技術水平，並未能夠準確預測地震，不可能在地震前作出預警；而引起本地有感震動的地震通常都在幾百公里範圍內發生，「由於距離較近，儀器同人基本上都只係可以同步感應得到。」而香港距離大型地震帶，例如環太平洋地震帶超過幾百公里，形容發生大地震嘅風險很微。

被問到有感地震在香港是否罕見？天文台指，自1979年天文台設立短週期地震監測網至今（3月14日），天文台共錄得85次本地有感地震，平均每年約2次。

市民亦關注今次地震會否對大亞灣核電設施構成影響，天文台表示，今次地震雖然令許多市民感受到震動，但並不屬於「強地震」，故對一般建築物結構不會構成影響；根據天文台在香港12個輻射監測站嘅數據，本港環境輻射水平過去24小時一直都維持正常。

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責任編輯：馮琪雅