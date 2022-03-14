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【供港物資】商經局接收逾7,400萬份快速測試包　1.7億個口罩分發前線使用

社會 21:43 2022/03/14

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商務及經濟發展局今日（14日）表示，經中央協調採購的醫療物資，包括已接收的超過7,400萬份快速抗原測試包及不同個人保護裝備，包括超過1.7億個N95、KN95及外科口罩，以及超過1,200萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩、保護面罩、保護鞋套及手術／檢查手套等。

共60萬盒的抗疫中成藥正分批抵港，工作小組將已抵港的全數分發；工作小組亦已接收超過110萬部血氧儀，除通過上述的抗疫物資包派發予待入院或隔離設施的確診人士之用，大部分已分發予醫管局供病人使用。
  
工作小組在與運輸及房屋局牽頭的內地供港物資供應工作小組互相協作下，政府已增加水路和陸路包括鐵路多個口岸的綜合運送能力，而政府物流服務署又新增多個大型臨時倉儲地方（合共約14萬平方米），大幅擴大本港的貨存和物流安排的能力。

工作小組會繼續檢視情況，因應各抗疫部門的需要，透過內地專班採購更多醫療物資，全力以赴，對抗疫情。

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責任編輯：蘇文軒

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