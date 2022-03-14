【抗疫支援】75名內地援港醫護今日抵港　來自廣州深圳等地14間三甲醫院

▲ 內地援港醫療隊今日（14日）經深圳灣口岸到港，食衞局副局長徐德義及醫管局主席范鴻齡等人到場迎接。（政府新聞處圖片）

75名內地援港醫療隊成員今日（14日）到港，據新華社指，該批醫療隊成員包括36名醫生及39名護士，分別來自廣州、深圳、佛山、珠海4市的14間三甲公立醫院，從事呼吸內科、腎內科、心血管內科等與老年患者救治密切相關範疇，其中還包括6名感控專家以及4名中醫師，醫療隊將先在亞洲國際博覽館社區治療設施協助醫管局為確診的新冠病人提供治療。

負責領隊的中山大學孫逸仙紀念醫院醫務科科長餘濤形容，是次來港隊員是來自廣東省14家醫療單位的「精兵強將」，希望能盡快融入香港抗疫醫療團隊中，為市民服務，盡快控制住疫情。

港府表示，援港醫療隊由不同專業醫護人員組成，將先在亞洲國際博覽館社區治療設施協助醫管局為確診的新冠病人提供治療，援港醫療隊協助將有助加強社區治療設施服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。援港醫療隊其他成員稍後將陸續抵港。

食物及衞生局局長陳肇始表示，集中醫療資源減低重症及死亡個案是特區政府應對第5波疫情的當前要務，在分層治療安排下，臨床情況較為嚴重的病人會分流到醫院治療，而病情相對較輕微的病人則會到社區治療或隔離設施等，因應確診個案不斷上升，內地援港醫療隊的協助可令更多有需要的病人得以盡快獲得適切治療。她感謝中央政府及廣東省政府在短期內徵集援港醫療隊來港協助抗疫，形容來港的內地醫護人員均經驗豐富，為本港應對第5波疫情打下一支強心針。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）副主任尹宗華、中聯辦協調部部長朱文，以及食衞局副局長徐德義等人亦有到深圳灣口岸迎接內地援港醫療隊成員抵港。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅