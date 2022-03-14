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【涉嫌搶劫】22歲女屯門街頭遭人騎單車搶手袋　警方良景邨拘捕25歲男賊檢K仔

社會 22:15 2022/03/14

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被捕男子當時乘騎單車搶劫。

警方昨晚（13日）拘捕一名25歲男子，涉嫌騎單車搶去一名22歲女子的手袋，並在他身上檢獲小量懷疑氯胺酮，以涉嫌搶劫及藏毒將他扣留調查。

警方指，上周五（11日）上午約9時接獲一名22歲女子報案，指她在步行上班途中，於屯門青山天后路被一名騎着單車的男子從後搶去她的手袋，手袋內裝有總值約1.2萬元個人財物，男子其後逃去。

案件交由屯門警區刑事部接手調查，經深入調查後，警方昨晚於良景邨景樂樓外發現該名二十五男子，經追截後，在屯門鳴琴路將該名男子制服及拘捕，並於他身上檢獲小量懷疑氯胺酮。

警方表示，打擊「搵快錢」罪案一向是警務處處長首要行動目標之一，警方會繼續採取積極措施以應付「搵快錢」罪案趨勢，維持社會安定。警方亦呼籲，「偷竊」屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁10年。另市民應時刻提高警覺，小心保管財物。

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責任編輯：蘇文軒

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