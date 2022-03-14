【抗疫支援】內地援港醫療隊獲委任「名譽僱員」　醫管局將為其治療問題負最終責任

▲ 內地援港醫療隊今日（14日）經深圳灣口岸抵港，獲食衞局副局長徐德義（前排左六）及醫管局主席范鴻齡（前排左五）等人迎接。（政府新聞處圖片）

75名內地援港醫療隊成員今日（14日）抵港，將陸續投入社區治療設施治療新冠病人，醫管局表示，已委任內地援港醫療隊為名譽僱員，身分等同醫管局醫護，醫管局會為內地團隊所遇到治療上的問題負上最終責任。

醫管局回應查詢表示，已委任內地援港醫療隊為名譽僱員，現時醫管局有關保險對病人的保障條款，跟現行醫管局僱員適用的保險相同。

局方續指，內地援港醫療隊會按照既定的流程，與醫管局的醫護人員合作，在社區治療設施共同治療病人，形容內地援港醫療隊在執行醫療程序時「身分等同醫管局的醫護人員」，醫管局會為團隊所遇到治療上的問題負上最終責任。

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責任編輯：馮琪雅