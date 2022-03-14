【紅潮報告】本港多區水域現紅潮　漁護署：由不含毒素的夜光藻組成

▲ 本港多區水域現紅潮。（資料圖片）

本港水域近日有多宗發現紅潮報告，漁農自然護理署今（14日）表示，樣本分析結果顯示，所有紅潮皆由夜光藻組成，該藻類不含毒素，常見於本港水域。

漁農自然護理署指，由前天至今午，香港島大浪灣泳灘、石澳後灘泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、淺水灣泳灘、深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、舂坎角泳灘；軍澳及東龍洲魚類養殖區的藍塘海峽至鯉魚門、近紅磡的維多利亞港及包括東博寮海峽及雙四門的香港南部水域，均發現紅潮，且至今仍未消退。

漁護署已於上述各區收集海水樣本進行分析，發現上述紅潮均由不含毒素的夜光藻組成，且所有魚類養殖區內的魚類並沒有出現異常情況，會密切監察各養魚區內紅潮的情況，提醒相關養魚戶留意魚排的情況及適時增氧，並在有需要時提供適當協助。

漁護署表示，紅潮的出現為自然現象，許多因素包括海水營養物含量、水溫、鹽度、水流、水體分層現象等，均可能導致紅潮形成，難以確定單一原因。由於涉及範圍廣泛，紅潮可能會持續數天；而隨着天氣及水文情況改變，當海水內藻類數量及濃度降低，紅潮會自然消散。

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記者：黃小冰