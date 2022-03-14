【澄清謠言】網傳警方票控司機車內無戴口罩　警方澄清內容不屬實

網上流傳指警方上周六(12日)在北角健康東街票控一名私家車司機，在車內沒有佩戴口罩，警方澄清有關內容並不屬實。

警方指，上周六巡經健康東街一帶，發現一名男子正身處公眾地方，並在沒有佩戴口罩的情況下，整理一輛電單車。因應有關違規情況，警方根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），向該名男子發出定額罰款通知書。

警方提醒電單車使用者，當其車輛行走於公路或停放在公眾地方時，司機及乘客均須遵照第599I章的規定佩戴口罩。至於自用的私家車，一般而言，如不用作接載公眾人士或出租用途，其車廂並不是第599I章所指須佩戴口罩的公眾地方。然而，目前本港疫情嚴峻，私家車司機及乘客應盡可能佩戴口罩，以預防疾病傳播。

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責任編輯：蘇文軒