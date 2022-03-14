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周浩鼎為確診家庭送物資　獲藝人楊明幫忙做義工

政治 22:36 2022/03/14

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楊明與周浩鼎一同為確診家庭送物資。（周浩鼎Facebook）

藝人楊明去年被判不小心駕駛罪成，其經營的連鎖食店，在第五波疫情下又大受影響。在疫情之下，他今日就伙拍民建聯立法會議員周浩鼎落區，為確診的家庭送物資。

周浩鼎今日為確診家庭送上抗疫物資，找到楊明幫手。從社交網站上載的相片可見，二人將抗疫物資掛在確診家庭門外，期間身穿全副防護衣、面罩及手套，更在防護衣外寫上姓別作識別。

周浩鼎向傅流螢透露，自己早已認識楊明，知道對方希望做義工出一分力，又不介意向確診家庭送物資，所以邀請對方一起行動，直言多個人幫手都有作用，而且送物資也有一定的風險，所以很感激楊明的付出。

在疫情之下，不少政界人士都有落力派發物資，但同樣面對，義工團隊染疫而人手緊張。周浩鼎表示，希望「幫得幾多得幾多，幫到就會幫」，但團隊的確有人確診或需要隔離，令到人手緊張，所以每次有人願意幫手，都是一件好事，同時希望需要物資的居民能夠體諒，近期派發物資速度有所減慢。

事實上，楊明本來經營連鎖食店，但在第五波疫情下，5間分店被逼要停業的，只剩下1間做外賣生意，其女友莊思明早前就透露，月蝕近百萬元，除了裁員節流，更「降價」放租物業作幫補。

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撰文 : 傅流螢

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