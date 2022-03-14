【防疫措施】警方跨部門執法打擊違限聚令行為　過去周末發386張告票

▲ 警方呼籲市民應繼續嚴格遵守預防及控制疾病的相關規例。（陳永康攝）

警方聯同食物環境衞生署、勞工處及康樂及文化事務署於周末(12及13日)，在全港多區人多聚集的地方，進行聯合巡查及票控行動，向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的386名人士發出定額罰款通知書。



警方提醒市民，政府早前已公告全面收緊一系列社交距離措施，包括在公眾地方羣組聚集的人數限制由四人減至兩人。違者一經定罪，最高可被罰款25,000元。同時，「於非室內地方進行體能活動（包括運動）」已不再屬於不佩戴口罩的合理辯解，即任何人在任何公眾地方（不論室內或室外），須一直佩戴口罩。任何人違反佩戴口罩的規例即屬犯罪，一經定罪最高可被罰款10,000元。



鑑於疫情嚴峻，警方將會繼續聯同相關部門加強巡查，並會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。警方藉此呼籲市民切勿鬆懈，應繼續嚴格遵守預防及控制疾病的相關規例。

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責任編輯：蘇文軒