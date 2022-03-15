【第五波疫情】6區多個屋苑污水檢測陽性　政府派發逾15萬快速測試包

▲ （梁偉榮攝）

民政事務總署昨日（14日）表示，東區、葵青、九龍城、觀塘、沙田和南區採集污水樣本呈陽性，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約150000套快速測試套裝。

東區民政事務處透過房屋署和物業管理公司，向耀東邨及東盛苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。葵青民政事務處透過房屋署，向葵涌邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



九龍城民政事務處和觀塘民政事務處透過物業管理公司，分別向九龍城區的啟德1號、龍譽、嘉匯、天寰、Oasis Kai Tak及煥然壹居，以及觀塘區的油塘邨及油麗邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



沙田民政事務處則透過業主立案法團和物業管理公司，向耀安邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。南區民政事務處透過物業管理公司，陸續向置富花園、薄扶林花園及鴨脷洲大街一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐



