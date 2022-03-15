【第五波疫情】消費券計劃天水圍臨時服務中心員工確診　今日暫停服務【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（15日）再有職員確診或初步確診。

【07:00】

​政府今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工初步確診，該服務中心今日會暫停服務，並在徹底清潔後於明日恢復服務。



該名職員負責提供一般接待服務，與市民有保持適當社交距離。他最後上班的日期為昨日，期間並無出現任何病徵，體溫檢查正常，工作時一直有佩戴口罩及面罩，並遵從防疫措施。



消費券計劃秘書處會聯絡已預約今日到該中心接受服務的市民安排改期。市民可透過郵寄表格申請更改其儲值支付工具帳戶資料，使用八達通收取消費券的市民亦可透過消費券計劃網站遞交申請。如有疑問，市民可致電熱線185000查詢。

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責任編輯：TOPick港聞組