  • 23°C
香港時間 : 2022315日 (週二) 09:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】消費券計劃天水圍臨時服務中心員工確診　今日暫停服務【不斷更新】

社會 09:04 2022/03/15

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（15日）再有職員確診或初步確診。

【07:00】

​政府今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工初步確診，該服務中心今日會暫停服務，並在徹底清潔後於明日恢復服務。

該名職員負責提供一般接待服務，與市民有保持適當社交距離。他最後上班的日期為昨日，期間並無出現任何病徵，體溫檢查正常，工作時一直有佩戴口罩及面罩，並遵從防疫措施。

消費券計劃秘書處會聯絡已預約今日到該中心接受服務的市民安排改期。市民可透過郵寄表格申請更改其儲值支付工具帳戶資料，使用八達通收取消費券的市民亦可透過消費券計劃網站遞交申請。如有疑問，市民可致電熱線185000查詢。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【澄清謠言】網傳警方票控司機車內無戴口罩　警方澄清內容不屬實
22:38 2022/03/14
【澄清謠言】網傳警方票控司機車內無戴口罩　警方澄清內容不屬實
【防疫措施】警方跨部門執法打擊違限聚令行為　過去周末發386張告票
22:59 2022/03/14
【防疫措施】警方跨部門執法打擊違限聚令行為　過去周末發386張告票
【第五波疫情】6區多個屋苑污水檢測陽性　政府派發逾15萬快速測試包
今日 08:53
【第五波疫情】6區多個屋苑污水檢測陽性　政府派發逾15萬快速測試包

你可能感興趣

【澄清謠言】網傳警方票控司機車內無戴口罩　警方澄清內容不屬實
22:38 2022/03/14
【澄清謠言】網傳警方票控司機車內無戴口罩　警方澄清內容不屬實
【防疫措施】警方跨部門執法打擊違限聚令行為　過去周末發386張告票
22:59 2022/03/14
【防疫措施】警方跨部門執法打擊違限聚令行為　過去周末發386張告票
【第五波疫情】6區多個屋苑污水檢測陽性　政府派發逾15萬快速測試包
今日 08:53
【第五波疫情】6區多個屋苑污水檢測陽性　政府派發逾15萬快速測試包
電子消費券 口罩 疫情 香港 服務 小學 秘書

最高瀏覽

【億萬駙馬】伍富橋白色情人節報喜　宣布與千金小姐Shirley結婚
16:09 2022/03/14
【億萬駙馬】伍富橋白色情人節報喜　宣布與千金小姐Shirley結婚
【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
14:22 2022/03/14
【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險