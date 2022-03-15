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【天氣預測】明天至下周初大致多雲有幾陣驟雨　一道冷鋒料下周中期抵本港

社會 09:36 2022/03/15

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本港地區今日天氣預測 天晴。（陳永康攝）

天文台今天（15日）表示，受海洋氣流影響，本港今早部分地區有霧，由昨晚到今早，廣東沿岸上空雲層薄，預測日間陽光充沛，最高氣溫約28度。展望未來數天雲量增多，並且有幾陣驟雨。

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天文台預測今日本港地區天晴，早上潮濕及部分地區有霧。最高氣溫約28度，吹微風。展望未來兩2至3日雲量增多，有幾陣驟雨。而一股偏東氣流會在周末至下周初影響本港，該區仍有幾陣雨。預料一道冷鋒會在下周中期抵達本港，該區間中有驟雨。受隨後的東北季候風影響，沿岸地區天氣稍涼。

根據9天天氣預報，明天至周五大致多雲，有一兩陣雨。周六短暫時間有陽光，有一兩陣雨。而下周起均大致多雲，有幾陣驟雨，雨量達中至中低。

未來9天天氣預報。

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責任編輯：余思嵐

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