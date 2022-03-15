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【封區檢測】深水埗富昌邨富良樓發現48宗初陽及1宗不確定　約27.1%住戶中招【不斷更新】

社會 11:03 2022/03/15

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（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:00】深水埗富昌邨富良樓約27.1%住戶中招

深水埗富昌邨富良樓177名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現48宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪140戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:40】屯門蝴蝶邨蝶舞樓約22.3%住戶中招

屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有約1260人接受了檢測，當中共發現281宗初步陽性檢測個案和37宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約920戶，當中115戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:30】深水埗蘇屋邨劍蘭樓約8.38%住戶中招

深水埗蘇屋邨劍蘭樓上午約10時完成強制檢測行動。其間597位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現50宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪299戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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