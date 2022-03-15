【封區檢測】黃大仙竹園南邨榮園樓約16.2%住戶中招　政府圍封青衣、屯門及沙田三廈【不斷更新】

▲ （陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【13:57】深水埗富昌邨富良樓3人未進行強制檢測

深水埗富昌邨富良樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，政府共檢查了約42名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令，政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【15:05】港府圍封沙田隆亨邨善心樓

政府指，由於沙田隆亨邨善心樓污水檢測陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午3時起圍封強檢，受檢人士須於今晚9時前檢測，政府目標是在明日下午約1時完成行動，將視乎檢測結果，行動或會延長。



【15:00】港府圍封屯門蝴蝶邨蝶翎樓

政府自下午3時起，限制屯門蝴蝶邨蝶翎樓為指明「受限區域」，不包括順天商場。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（16日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【15:00】港府圍封青衣長亨邨亨俊樓

政府自下午3時起，限制青衣長亨邨亨俊樓為指明「受限區域」，不包括順天商場。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（16日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【13:57】觀塘順天邨天琴樓14人未進行強制檢測

觀塘順天邨天琴樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，約260名受檢人士的檢測報告，發現有14人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【13:48】觀塘順利邨利富樓無發現有人未進行強制檢測

觀塘順利邨利富樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【13:09】深水埗蘇屋邨劍蘭樓12人未進行強制檢測

深水埗蘇屋邨劍蘭樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，檢查139名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【13:08】黃大仙竹園南邨榮園樓20人未進行強制檢測

黃大仙竹園南邨榮園樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，檢查約190名受檢人士的檢測報告，發現有20人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【12:54】觀塘順天邨天池樓3人未進行強制檢測

觀塘順天邨天池樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【12:53】屯門蝴蝶邨蝶舞樓無發現有人未進行強制檢測

屯門蝴蝶邨蝶舞樓今早完成強制檢測行動，當局隨後進行執法行動，共檢查了約190名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。政府已撤銷相關限制與檢測宣告。

【12:13】黃大仙竹園南邨榮園樓約16.2%住戶中招

黃大仙竹園南邨榮園樓約1,560名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現253宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中65戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:45】觀塘順天邨天琴樓約14.7%住戶中招

觀塘順天邨天琴樓約1,500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現220宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪676戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:39】觀塘順利邨利富樓約15%住戶中招

觀塘順利邨利富樓共有約1,120人接受了檢測，當中共發現168宗初步陽性檢測個案和64宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，當中47戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:34】觀塘順天邨天池樓約16.3%住戶中招

觀塘順天邨天池樓約1470名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現241宗初步陽性檢測個案和15宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】深水埗富昌邨富良樓約27.1%住戶中招

深水埗富昌邨富良樓177名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現48宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪140戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府也檢查了約42名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已發出強制檢測令。

【10:40】屯門蝴蝶邨蝶舞樓約22.3%住戶中招

屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有約1260人接受了檢測，當中共發現281宗初步陽性檢測個案和37宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約920戶，當中115戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:30】深水埗蘇屋邨劍蘭樓約8.38%住戶中招

深水埗蘇屋邨劍蘭樓上午約10時完成強制檢測行動。其間597位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現50宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪299戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組