【消委會】逾7成半舒壓玩具不符安全標準　一款擠壓玩具塑化劑含量超標達250倍

▲ 消委會發現逾7成半樣本未能符合玩具安全標準。

近年紓壓矽膠玩具（poppit）及可擠壓玩具（squeeze toy）成為大熱。消委會測試了市面上29款塑膠玩具，發現22款樣本未能符合玩具安全標準，其中「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」的塑化劑含量超標達250倍，或會對兒童健康構成風險。此外，「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」的萘含量亦超出德國的安全上限4倍。

是次測試涵蓋29款塑膠玩具，當中包括8款舒壓矽膠玩具（poppit）、7款沐浴玩具（bath toy）和14款可擠壓玩具（squeeze toy），售價由10元至159元不等。消委會根據歐盟玩具法規的玩具安全標準 EN 71-1 為玩具的安全結構、機械和物理性能進行測試，另外亦進行了塑化劑及多環芳香烴的測試。

13款樣本拉力測試下均會破裂產生小部件

測試結果發現全部8款舒壓矽膠玩具在拉力測試下均會破裂產生小部件；而2款浴室玩具包括「Pinocchio 麵包超人」和「愛洗澡的小黃鴨」在合理濫用的拉力測試下，亦出現同樣情況，其中「愛洗澡的小黃鴨」的充氣活塞經測試後脫落。

而在3款可擠壓玩具樣本中，在拉力測試中亦有小部件脫落，涉及「喜慶饅頭捏捏樂」、「My Bunny慢回彈玩偶」和「公仔squeeze toy」，如果幼童誤吞小部件，有機會阻礙呼吸，引致窒息風險。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1款彈性系數超過標準上限

另外，1款可擠壓玩具屬於搖搖球，彈性系數超過標準中的上限2.2，兒童玩耍時有機會被反彈的搖搖球弄傷，涉及「含有閃光部件 squeeze toy」。

3款樣本內的液體在拉力測試後漏出

有3款可擠壓玩具樣本內的液體在拉力測試後漏出，包括「漢堡包」、「喜慶饅頭捏捏樂」和「公仔squeeze toy」，或容易令兒童誤飲。其與上述樣本均未能歐盟符合玩具安全標準。

圓形魷魚遊戲Squeeze Toy塑化劑含量超標達250倍

此外，消委會檢測樣本中7種鄰苯二甲酸酯（phthalates）類塑化劑的含量，歐美研究指出鄰苯二甲酸酯當中的DEHP、BBP等可能致癌，引致出生缺陷或其他生殖危害。

根據《玩具及兒童產品安全條例》中訂立的上限，3種塑化劑DEHP、BBP和DBP的總和不能超過0.1%。而結果顯示樣本「愛洗澡的小黃鴨」和「Sumikkogurashi San-X」檢出0.006%至0.031%的DEHP，而「圓形魷魚遊戲squeeze toy」則檢出25%的DEHP，即超出上限達250倍，其同時被驗出含0.06% BBP，另有1款沐浴玩具亦檢出含0.006%至0.028% BBP。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

逾8成半樣本檢出潛在致癌物多環芳香烴

消委會又發現，29款兒童玩具中，逾8成半樣本即25款樣本檢出潛在致癌物多環芳香烴（PAHs），當中「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」和「公仔Squeeze Toy」分別被檢出0.4至4.9和8.2至11.1毫克萘，超出德國的安全上限4倍至11倍。

根據歐盟相關法規的分類，萘屬於第二類致癌物質及第四類急性毒性，而且萘具揮發性，可從呼吸吸入；目前本港沒有就玩具或兒童用品中的PAHs含量設定上限，消委會建議當局可參考國際間的相關標準，進一步提升對兒童產品安全的要求。同時，生產商亦應有責任盡力降低產品中的PAHs含量，以保障兒童的健康。

消委會建議家長為兒童選擇玩具時，應細閱產品包裝上指示，按兒童年齡、肌肉發展狀況等選擇合適的類別。而3歲或以下兒童，有機會將物品放進口裡，家長應避免讓子女接觸體積過小的玩具，減低誤吞和窒息的風險。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

最新影片：【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩