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【第五波疫情】恒生銀行大埔分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】

社會 10:01 2022/03/15

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（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【09:48】

恒生銀行今日（15日）表示，因應員工確診，大埔分行分行由今天起暫停服務，相關員工最後上班日期為3月11日，直至另行通知。

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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