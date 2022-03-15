【第五波疫情】恒生銀行大埔分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】

▲ （資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【09:48】

恒生銀行今日（15日）表示，因應員工確診，大埔分行分行由今天起暫停服務，相關員工最後上班日期為3月11日，直至另行通知。

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組