【消委會】7款電燒烤爐有燙傷或觸電危機　韓牌「大宇Da ewoo」最嚴重有起火風險

▲ 7款有燙傷或觸電危機，韓牌「大宇Da ewoo」最嚴重有起火風險。

電燒烤爐近年成為留家抗疫的煮食良品，不過消委會測試市面上11款電燒烤爐，發現當中7款使用時有燙傷或觸電的風險，當中最嚴重的是「大宇Da ewoo」樣本，其模擬在溫度調節器失靈及非正常情況操作下，使用時出現冒煙著火，潛在火警風險。消委會敦促相關生產商從速糾正問題，籲消費者使用時亦須注意安全，特別是家中有小孩或寵物的消費者，避免因不慎觸碰導致燙傷。

5款機身溫升超標

其他品牌樣本亦出現使用時溫度上升超標，可引致產品過熱及影響安全。測試發現，5款樣本包括 「TurboItaly 」、「Récolte」、「Origo」、「Hiraki」及「大宇Da ewoo」的烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等的溫升超標6.9K至27K（1K即代表1 °C）。消委會提醒使用電燒烤爐時，機身表面溫度頗高，不慎觸摸會容易導致燙傷，如家有兒童或寵物，更要加倍小心。

3款烤盤熱力分布差逾70°C 影響燒烤效果

至於燒烤效能方面，不同樣本預熱後量得的平均最高溫度相差可逾200°C，而同一樣本預熱後不同位置的溫度不均勻的情況亦普遍，其中「Cuisinart」、「Russell Hobbs」及「Origo」3款最高相差可超過70°C，或影響燒烤食材的效果。該會呼籲消費者，不要忽視在家居燒烤食物時所釋出的油煙量，不僅會令家具和衣物沾附油煙味，更會影響室內空氣質素，無形中增加健康風險。

「大宇Da ewoo」代理商表示，收到測試結果後，已委託獨立的實驗室進行安全測試，沒有發現相關安全問題，對結果感到疑惑，強調消費者按說明書的指示，於正常情況下使用仍屬安全；並會按機電署的要求回收及更換首批出售的產品（2021年6至9月），以確保產品質素及保障消費者。

是次測試的11款電燒烤爐樣本，售價由359元至2,499元，額定功率由900瓦特至2200瓦特，均為體積較細小，可直接放於餐桌上作燒烤食材之用。其中4款樣本為接觸式電燒烤爐，可把電燒烤爐的頂蓋打開或合上，燒烤食物的單面或上下兩面。另有3款樣本聲稱為無煙燒烤爐，使用時內置電風扇轉動，可把油煙抽入爐底。5款在使用時須注入清水，聲稱有助收集油煙或較易清洗。

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記者：陳麗娜