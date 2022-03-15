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【梅艷芳】梅啟明以立妾為由向梅媽索取禮金　妻兒被威嚇有家歸不得

娛樂 10:29 2022/03/15

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梅啟明太太爆丈夫種種惡行，泰籍情婦自稱有法力可召阿梅上身。

已故天后梅艷芳的兄長梅啟明去年入稟高院，聲稱自己擁有「梅艷芳」商標而控電影公司侵權後，過往一直支持梅啟明的梅媽覃美金卻罕有表明反對，「閂水喉」不再向兒子提供經濟支援，更發聲明與梅啟明脫離母子關係。

後來梅啟明不忿開街頭記者會，聲稱有人假傳聖旨，矛頭直指姪仔梅柏麟。

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梅啟明想立妾

梅啟明太太Joey不忍對方再向母勒索金錢，曾公開錄音證據大義滅親踢爆罪行，加上梅啟明風流背妻偷食泰籍情婦，讓作為正印的梅太Joey忍無可忍寫控訴極渣行為。

今日（3月15日），Joey再向媒體踢爆梅啟明惡行，指他與泰籍女友合力踢走梅媽身邊親友，操控梅母這部人肉提款機；又以立妾為由，向梅媽索取禮金。

梅啟明更「鬼神小說編劇」上身，向梅媽表示泰籍女友有無邊法力，聲稱能召梅艷芳上身與母溝通。

梅啟明向醫院護士稱泰籍情婦是老婆，以方便女友以新抱名義進出醫院找梅媽。Joey又指泰籍情婦不單致電騷擾，更恐嚇她若來港見夫會出手打她。

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北角寓所歸不得

事件令Joey和兒子大受壓力，故決定回港了解，豈料完成隔離後，梅啟明不讓妻兒返回梅媽每月以4萬8、阿梅信託基金交租的北角寓所居住。

Joey又指上月的梅啟明會見傳媒前，曾要求妻兒一同現身營造一家三口樂也融融的假象。

撰文 : TOPick柴犬出動

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