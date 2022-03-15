【DSE】JOOX+YMCA為應屆考生減壓　送1個月會籍任睇MIRROR

▲ 今年Edan和Jer一同舉行JOOX網上音樂會。

還有一個多月就到一年一度的中學文憑試，相信一眾DSE考生正準備得如火如荼。面對抗疫和考試雙重壓力，聽歌可放鬆心情！娛樂及音樂串流平台JOOX聯同香港中華基督教青年會（YMCA），為應屆DSE考生免費送上1個月的JOOX VIP音樂服務，透過音樂的力量，向考生送上祝福加油！

JOOX繼往年邀請到MIRROR透過不同方式幫DSE考生打氣，今年亦為考生送上MIRROR的音樂會、吹水台陪伴考生減壓，更會不時邀請歌手出現在其專屬吹水台與粉絲進行驚喜互動，心儀偶像隨時現身同你打氣加油。

由即日起至3月23日，應屆DSE考生只須到「YMCA JOOX福加油站」網址（https://forms.office.com/r/BRnmiT1Wqd）進行簡單登記，即可免費獲得1個月的JOOX VIP音樂服務，名額合共2,000位，先到先得，立即登記！

成功登記的考生將可於1個月內盡情享用JOOX的4,000萬首歌庫內容以及多項娛樂服務，包括到吹水台與同學仔交流溫習心得、透過K歌功能一齊唱K減壓！

‧線上音樂會

MIRROR成員呂爵安（Edan）在今年1月26日夥拍柳應廷（Jer）舉辦今年首場線上音樂會，成功吸引45,000人一同收看。

‧《JOOX 吹水台：Stay Home, Stay Safe加油站》

今年2月22日至25日期間邀請了超過20位本地歌手到吹水台以馬拉松形式直播同各位樂迷見面，包括Eric Kwok、陳柏宇和Jace陳凱詠等。整個節目系列合共錄得超過50,000觀看人次。

‧JOOX吹水台 – MIRROR

JOOX不時邀請歌手出現在其專屬吹水台與粉絲進行驚喜互動，早前更邀請到MIRROR成員Jeremy 以及Ian 陳卓賢將新歌同粉絲分享！

最新影片：Anson Lo訪問