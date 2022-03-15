【消委會】直播帶貨或加美顏濾鏡致貨不對辦　買家誤墮網上促銷陷阱付款後追討無門

▲ 直播帶貨或加美顏濾鏡致貨不對辦，買家誤墮網上促銷陷阱付款後追討無門。（iStock圖片）

疫情下市民都習慣「留家消費」，網購成為新常態。惟有不少網購平台趁機以「直播帶貨」的銷售形式營造熾熱的購買氣氛，令消費者在倉卒下未及瞭解產品詳情便匆匆「落單」購買。更有賣家要求買家將貨款直接存至個人銀行戶口，收款後隨即消聲匿跡。消委會提醒，消費者在網購時必須提高警覺，切勿衝動消費。

「直播帶貨」加美顏濾鏡

消委會指，有投訴人因「直播帶貨」使用濾鏡而購入貨不對辦的首飾。投訴人在購物平台觀看A公司專櫃職員主持直播銷售珠寶首飾，主持多次提及沒有添加效果，以實物拍攝。投訴人看中一枚黃色翡翠吊墜，打折後約5,200元，及另一枚綠色花瓣吊墜，折後售價近3,500元，立即點擊購買並付款。然而事主收貨後發現綠色花瓣吊墜十分輕及細小，而另一枚吊墜鑲嵌的黃色翡翠色澤較直播展示時暗淡。投訴人聯絡購物平台，職員在多番質問下承認直播期間使用了美顏濾鏡。投訴人向A公司投訴後，獲回覆直播出售的為特價貨品，不設退換，事主遂向消委會投訴。 消委會分別聯絡了購物平台及 A 公司，A 公司重申投訴人是經購物平台購 買首飾，而不是直接與 A 公司交易，而職員亦於直播期間清楚說明貨品不設退 換。A 公司其後為維持良好客戶關係同意酌情處理，安排8,700元現金退款。

「貨到付款」購買清倉相機貨不對辦

另一宗個案的投訴人則因貨到付款後貨不對辦而投訴無門。投訴人瀏覽一則銷售德國相機的網上帖文，並按連結轉至銷售網頁。該網頁標榜出售一批近300部德國品牌相機的清倉貨，售價僅498元，投訴人遂選擇貨到付款。數天後速遞員送貨時，投訴人要求先開箱驗貨，惟速遞員拒絕，強調對方簽收付款後便離開。投訴人開箱後發現，該相機沒有任何商標、包裝盒、說明書或保養卡，立即前往 B 速遞公司分店交涉，要求不要將代收貨款交予發貨商，惟職員只答應將貨件退回運貨單上一座工廈的發貨地址。投訴人亦自行按發貨地址查找發貨商，但大廈管理處表示沒有相關發貨商，事主遂向消委會求助。B速遞公司書面回覆消委會，稱資料顯示投訴人之退貨件已送達相關工廈地址，公司不會處理客戶與寄件一方的交易問題，強調貨不對辦與速遞公司無關。消委會曾根據訂購相機網頁內的電郵地址嘗試聯絡，但沒有回音，投訴人亦明白難以再作跟進。

社交平台專頁促銷 買家付款後即專頁即消失

亦有消費者將貨款存入賣家個人賬戶後，賣家隨即消失。投訴人在社交平台看到一則銷售韓國無煙烤爐的帖文，原價988元，現以 「破底價」499元發售，限售 50 部。投訴人即時發送訊息，專頁快速回覆指產 品為行貨，享有一年保養，正當事主考慮之際，專頁再傳訊息，稱只餘最後 5 部，再減100元促銷。投訴人即時答應購買，並按指示使用電子支付轉賬貨款， 專頁回覆安排翌日送貨。但自付款後投訴人再沒有接到任何通知，該專頁不再回覆其訊息，兩日後該專頁更已消失，投訴人遂向消委會求助。投訴人稱當初看到社交平台專頁頭像使用了該廚具品牌名稱，誤以為是官方專頁。由於收取貨款的是個人銀行戶口，沒有任何賣方之具體營商資料，消委會難以調停。

消委會提醒，付款前應先了解收款方是個人或公司戶口。在沒有具體營商資料下，應避免貨款由個人戶口收取或經派遞公司代收貨款，同時應循不同途徑核實網購商背景及營商資料。若網站或專頁只有流動電話號碼或僅以手機訊息聯絡未必可靠。如發現專頁是短期內開設，帖文內容單一，更應格外小心。

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記者：黃穎津