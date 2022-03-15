【育兒經】心理學家教家長藉3Q了解子女強弱項 自小培養AQ加強應對逆境能力

▲ 還到子女情緒突然失控，父母宜來先擁抱以示明白了解，讓他們得到安慰。(iStock圖片)

IQ (智力商數)、EQ (情緒商數)及 AQ (逆境商數) 這 3 項元素，對培育孩子正向成長起著莫大的關連，可惜大部分家長只着重孩子的 IQ 而忽略後兩者的重要。

以下兩位心理學家黃沛霖和吳芷嫣均表示若家長們能認清 3Q 是同樣重要的話，便能教導孩子將來具備如何懂得面對壓力及處理逆境的能力。

臨床心理學家黃沛霖博士(Adrian)和輔導心理學家吳芷嫣 (Natalie)有感近幾年香港年輕人自殺率不斷提升，而小學生比例也不小。

Adrian 認為這種極端情況是可以避免的，孩子自殺，很大程度上是由於對困難的承受能力不夠，當他們出現了焦慮、抑鬱等情緒問題後，不知道如何去排解。「而以往打駡子女的教育方法，已經不合時宜，再加上父母過份專注孩子的學業成績高低，也會令兩代關係變差。加上現在疫情網課和家長在家工作，困獸式在家相處，關係會更加緊張。」他說。

說到疫情在家網課，許多家長都會投訴孩子懶散不夠專心，他舉例有一個案是假設小朋友A考試分數相當不錯，但家長則認為小朋友A很頑皮，時常坐不定，上堂時不專注，懷疑患有過度活躍，所以經常用打罵方式令小朋友A坐定，不過當小朋友A做過評估後就發現是資優兒童，因為 IQ 較高，網課時很快掌握到知識，便會覺得網課沉悶，導致坐不定的情況出現。

「這是我們常遇到的情況，就算做了智力測試知道結果，無論是資優或過度活躍等，其實很多家長都不清楚小朋友的 3Q 情況，亦不懂得如何相應地管教這些小朋友。要知道 IQ 高不等於 EQ 和 AQ 都高。我和 Natalie 是希望為家長透過 3Q去多多了解子女的智力與其學習特質的強項與弱項。從而可以教導子女怎樣妥善控制自己的情緒去應付壓力及逆境情緒的能力。」他解釋說。

▲ 如家長發現孩子常說自己周身唔舒服，便要留意下他們的情緒起伏了。(iStock圖片 )

學習管理情緒

Adrian 續說任何一種好品格都宜由小開始培養，EQ 和 AQ 也不例外。他強調多觀察自己子女的情緒變化，教他們學習如何管理情緒，例如幼兒不高興時卻不懂用詞彙來表達自己時，家長對他說：「看起來你現在真的很生氣。」可教他用「生氣」、「沮喪」、「害羞」或「痛苦」 之類的情感詞語來表達，遇到他開心時，便教他「快樂」、「開心」、「興奮」等。

這時家長也可以向孩子表示自己也明白他的感受，表現出同理心，令他知道自己不孤單。

許多時子女的情緒轉變會見諸他的行為上，「有些小朋友到遇到焦慮不懂得表達，會在行為上或身體上反映出來，例如會覺得自己周身痛，看過醫生後其實沒事。對平日愛玩的玩意提不起興趣、沒有胃口、大喊大叫等失常的行為。這時家長便要先處理子女和自己情緒，之後才處理事情。」他說。

模仿父母行為

Natalie 補充：「其實教孩子如何表達情感的最好方法，就是家長自己也要對這些管理情緒技能做好榜樣。家長日常對話中使用適當的表達感覺詞，令到孩子模仿，是有效的方法之一。」

難怪她笑說大部分的個案除了要輔導孩子外，家長也是對象。要讓家長學習認識自己的情緒商數和逆境商數不是易事。

她又提到孩子 AQ 低的原因許多時都是家長包辦代做所有事或過份溺愛，這樣會造成孩子較少機會獨自面對困難，較自我中心，不會照顧他人的情緒，將來難以融入社會等。

「所以家長要學習放手，讓孩子從參與家務勞動開始，給他們自我展現的機會。當孩子犯了錯及時批評，正面教育，批評的語言免過於偏激。 多去發掘孩子的長處和優勢，並為他們提供發揮長處的機會和條件，這也是幫助孩子克服成長心理障礙的好辦法。

▲ 在家刻意安排一段「孩子為本」的時間 ，讓孩子真正自己話事地玩，父母在場陪伴但不干預。(iStock圖片)

最後，Natalie 說到親子陪伴的重要，尤其是2-8歲的小朋友，「不妨閒時在家刻意安排一段「孩子為本」的時間，讓孩子真正自己話事地玩，家長可以一起玩，但是不干預的，間中可以加些形容詞來描繪感受，和孩子有互動，無形中亦建立起親密的關係。」

記者：郭秀芳