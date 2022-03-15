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【著數優惠 】九龍香格里拉夥IPSA推外賣下午茶　嘗蜂蜜美食兼送300元護膚禮品

休閒消費 10:40 2022/03/15

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

九龍香格里拉酒店與IPSA合作推出春日「水潤亮肌」下午茶，可以外賣及堂食，每兩位客人更獲贈IPSA護膚禮品一份。（酒店提供）

初春氣息洋溢，九龍香格里拉與日本著名美肌品牌IPSA合作，於即日至4月30日推出春日「水潤亮肌」下午茶，可以外賣及堂食。

凡惠顧兩位用下午茶套餐(堂食或外賣)，每兩位顧客可獲贈價值300元的IPSA護膚禮品一份，讓大家在疫下都可能容光煥發，身心健康。

這個主題下午茶，酒店大堂酒廊廚師以IPSA生肌水源素(No.1日本神水)及皇牌ME更新亮膚乳液的蜂蜜配方做主題，製作多款蜂蜜美食。

黃金炸蝦配蜂蜜芥末醬及綠茶軟包（酒店提供）

美食充滿日式風味，包括鹹點：黃金炸蝦配蜂蜜芥末醬及綠茶軟包、香煎吞拿魚伴魚子醬、燒鴨肉桂蜂蜜、壽司三文治。

甜點則有焗芝士撻伴日本士多啤梨及柚子醬、白朱古力雲呢拿奶凍伴麥蘆卡蜂蜜雜莓等。

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此外，下午茶亦配有自家烘焙柚子及抹茶鬆餅、鮮果拼盤(只限堂食)、柑橘味有汽特飲(只限堂食)及精選茶品或咖啡(只限堂食)。

凡惠顧兩位用下午茶套餐(堂食或外賣)，每兩位食客可獲贈價值300元的IPSA護膚禮品一份。（酒店提供）

凡惠顧兩位用下午茶套餐(堂食或外賣)，每兩位顧客可獲贈價值300 元的IPSA護膚禮品一份，包括：
• 生肌水源素 (No.1日本神水) (30毫升)
• 皇牌ME更新亮膚乳液 (2包)
• 水凝按摩霜 (12克)
• 海洋活膚潔面皂 (30克)
• 真絲化妝棉
• IPSA購物禮券
（禮品先到先得，送完即止）

info
IPSA 春日「水潤亮肌」下午茶
日期 : 即日至4月30日
堂食時段 : 下午3時至6時
外賣自取 : 下午12時至5時
價錢 : 兩位用658元(堂食另加一服務費)
備註：外賣下午茶不包括水果拼盤及飲料
預訂 : 2733 8988 
地址 : 尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大堂酒廊

記者：招美寶

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