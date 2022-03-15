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【明星豪宅】頂樓泳池被勒令拆除現改成露天花園　羅志祥IG晒愛犬間接令豪宅內部曝光

娛樂 12:37 2022/03/15

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羅志祥IG晒愛犬令豪宅曝光，曾被勒令拆頂樓泳池現已改裝。

台灣藝人羅志祥（小豬）前年與女友周揚青分手後，被對方爆料指他私生活極為混亂，禍不單行的他在大半年後再被爆料，指小豬打算在價值上億的豪宅天台增設泳池，但因為規格不合標準被勒令拆除。近日小豬在愛犬IG放日常生活照，同時令重新裝修的天台及豪宅內部曝光。

小豬於2020年四月與周揚青結束九年情，宣布分手的同時被女方大爆料，周揚青在微博撰寫千字文，詳述多年來小豬的私人活混亂，令小豬形象插水，宣布暫時退出幕前。

【重新出發】羅志祥出軌風波後暴瘦逾20磅　小豬停工做運動反思：已被羞辱了幾回

（instagram圖片）

怎料在同年年底小豬再被爆料，指他在數年前以2.7億台幣（約7300萬港幣）購入、位於台北內湖區的豪宅天台加建泳池，工程進行已經到一半，但因為結構危險的問題，被台北市建築管理工程處勒令自費拆除。

【小豬出軌】羅志祥發7千字懺悔文開打賞功能　小豬兩天輕易賺10萬人民幣

泳池施工到一半被要求自費拆除。（網上圖片）

在過去一年小豬陷入事業低潮，他曾經嘗試經營YouTube頻道，去年底及上月分別推出新歌試圖復出。而在分手後，小豬養了一隻巨型貴賓犬Yuki，並為牠開設了社交網站。

【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文　向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

（instagram圖片）

近日小豬更新Yuki的IG時，同時把他的豪宅天台曝光。小豬的泳池計劃未能如願，唯有把天台改建成戶外花園，照片所見天台景觀開揚，以綠色植物作矮牆，寬闊的空間放置了戶外的梳化和茶几，可作宴客的地方。

【小豬出軌】羅志祥夜蒲靠一招減女性防範心　寫真女星爆小豬露骨情慾對話

（instagram圖片）

有網友留言：「屋頂樓不蓋水池變這樣了啊！」小豬亦以愛犬的身份回應，指旁邊的空地將會蓋一個寵物樂園給愛犬玩樂。

（instagram圖片）

最新影片推介：Anson Lo專訪

愛犬Yuki的IG中，亦把小豬的豪宅內部曝光，客廳設有巨型投射布幕、U字型的梳化，以及寬敞的落地玻璃窗。另外在Yuki的日常照片中，亦見到小豬的開放式吧檯與廚房、室內的旋轉樓梯、奢華風裝修的走廊等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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