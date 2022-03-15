【香港女神】討論區評選80、90年代15位女神　冠軍力壓關之琳李嘉欣獲讚實至名歸

▲ 15位香港女神。

近日有網上討論區選出心目中15位香港的八、九十年代女神，位位都有樣貌與氣質。即使至今仍風韻猶存，魅力有增無減，一於看看大家的心水女神有否上榜。

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第1位 鍾楚紅

有「紅姑」之稱的鍾楚紅於1979年參選香港小姐出道，雖然當時只得第4名，但美麗的樣貌已令人留下深刻印象，及後得到電影公司垂青踏足影壇。

她參演作品包括《男與女》、《縱橫四海》、《秋天的童話》等，至今仍為影迷津津樂道。

雖然鍾楚紅至今已62歲，亦鮮有幕前出現，不過亦不時在社交平台分享生活點滴，紅姑亦順從自然任由歲月在臉上添痕跡，優雅地面對歲女流逝，更添自然美，女神地位無人能取替。

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第2位 關之琳

現年59歲的關之琳中學畢業後加入麗的電視成為藝員，首部電視劇作品是《甜甜廿四味》，其後參與電影處女作《再見江湖》的演出。

1990年代，她與李連杰合作的黃飛鴻系列中的十三姨令事業更上一層樓，成其事業代表作。在2010年，她宣布息影並將重心投入慈善公益活動，直至近年她再次亮相內地綜藝節目。

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第3位 張柏芝

現年41歲的張柏芝當年憑陽光檸檬茶廣告已俘虜不少宅男，隨後接拍電影《喜劇之王》、《星願》，成為年青偶像。

之後柏芝參演《大隻佬》及《忘不了》盡騷演技，更憑《忘不了》為她帶來首個金像獎影后獎項。

至今已為3子之母的她，除照顧他們外，更拍攝內地綜藝節目，不少觀眾亦力讚她保養得宜。

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餘下第4位至15位的女神同樣冇得輸，排名如下：

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