  • 27°C
香港時間 : 2022315日 (週二) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港女神】討論區評選80、90年代15位女神　冠軍力壓關之琳李嘉欣獲讚實至名歸

娛樂 15:45 2022/03/15

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

15位香港女神。

近日有網上討論區選出心目中15位香港的八、九十年代女神，位位都有樣貌與氣質。即使至今仍風韻猶存，魅力有增無減，一於看看大家的心水女神有否上榜。

最新影片推介：Anson Lo專訪

【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份

第1位 鍾楚紅

有「紅姑」之稱的鍾楚紅於1979年參選香港小姐出道，雖然當時只得第4名，但美麗的樣貌已令人留下深刻印象，及後得到電影公司垂青踏足影壇。

她參演作品包括《男與女》、《縱橫四海》、《秋天的童話》等，至今仍為影迷津津樂道。

雖然鍾楚紅至今已62歲，亦鮮有幕前出現，不過亦不時在社交平台分享生活點滴，紅姑亦順從自然任由歲月在臉上添痕跡，優雅地面對歲女流逝，更添自然美，女神地位無人能取替。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

第2位 關之琳

現年59歲的關之琳中學畢業後加入麗的電視成為藝員，首部電視劇作品是《甜甜廿四味》，其後參與電影處女作《再見江湖》的演出。

1990年代，她與李連杰合作的黃飛鴻系列中的十三姨令事業更上一層樓，成其事業代表作。在2010年，她宣布息影並將重心投入慈善公益活動，直至近年她再次亮相內地綜藝節目。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

第3位 張柏芝

現年41歲的張柏芝當年憑陽光檸檬茶廣告已俘虜不少宅男，隨後接拍電影《喜劇之王》、《星願》，成為年青偶像。

之後柏芝參演《大隻佬》及《忘不了》盡騷演技，更憑《忘不了》為她帶來首個金像獎影后獎項。

至今已為3子之母的她，除照顧他們外，更拍攝內地綜藝節目，不少觀眾亦力讚她保養得宜。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億

餘下第4位至15位的女神同樣冇得輸，排名如下：

    點擊圖片放大
    +37
    +36

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
15:09 2022/03/14
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福　凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去
13:05 2022/02/18
【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福　凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去
【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億
17:48 2021/04/29
【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億

你可能感興趣

【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
15:09 2022/03/14
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福　凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去
13:05 2022/02/18
【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福　凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去
【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億
17:48 2021/04/29
【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億
娛樂人物職業 演員 鍾楚紅 關之琳 張栢芝 鍾麗緹 藍潔瑛 王祖賢 李麗珍 朱茵

最高瀏覽

【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
14:22 2022/03/14
【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
15:09 2022/03/14
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份