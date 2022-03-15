【MIRROR成員】教主Anson Lo殺入國際影壇拍西片　日韓泰演員雲集重慶大廈打喪屍

MIRROR成員教主Anson Lo（盧瀚霆）再衝出國際，打入國際影壇！事關Anson Lo將於7月參演以喪屍爲主題的電影，片中除有香港演員，更有日、韓、泰籍影星參與，陣容鼎盛。

而且此片更由曾奪Festival of Cinema NYC最佳導演獎的Bizhan Tong執導，電影名爲《Chungking Mansions》（重慶大廈），有望於明年夏天上畫，未知會否看到教主大展身手打喪屍呢？

最新影片推介：Anson Lo專訪

眾星雲集

據知劇情講述由於香港爆發喪屍病毒，來自世界各地不同的人紛紛湧到重慶大廈避難，置身其中的包括飾演參觀重慶大廈旅行團團友的Anson、把重要囚犯送走的張繼聰，也有飾演兩姊妹的李施嬅與陳瀅。

電影中還有泰國混血影后Davika Hoorne、曾參演真人版《進擊的巨人》日本女星武田梨奈、曾參演韓劇《單身即地獄》的崔時訓，又有新加坡演員林慧玲、陳泂江，一眾俊男美女齊集！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

教主再踏影壇

Anson曾於韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA）獲「最佳新人亞洲歌手」，是次又參演跨國鉅製《重慶大廈》，再次成功衝出國際，認真威水！

而教主繼去年上映的處女作《假冒女團》後，早前又於Instagram分享過自己完成另一套電影的拍攝，寫道：「張子傑今日煞科啦～Welcome back Anson Lo」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3