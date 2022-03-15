【社區隔離】港男分享皇后山邨隔離營實況　有獨立廁所WiFi環境企理

▲ 港男分享皇后山邨隔離營實況，有獨立廁所WiFi環境企理。

本港第五波疫情嚴峻，政府早前徵用粉嶺皇后山邨第一和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓作隔離設施。近日有入住皇后山邨隔離營的市民，拍片分享單位內部情況，可見環境寬敞，指有獨立廁所、衣櫃、電視機 ，更有WiFi，不少網民都留言「好過去青衣」。

樓主於Facebook群組「全港抗疫交流分享區」發文分享，指自己接受社區檢測後確診，翌日收到隔離令，被送到皇后邨隔離營，「去邊冇得揀，所有嘢都係政府話事」。

樓主指自己一人入住，他拍片分享隔離營內部環境，可見單位寬敞、光猛，房內共有四張床、一部衣櫃、一部電視機，亦有摺櫈和桌子，同時提供了風扇、電熱水壺、風筒等設備，亦設有獨立廁所和廚房，樓主又在留言補充，單位有WiFi，但沒有提供防疫物和正餐以外的食物，直言「呢度連杯麵都冇，晚餐之後就食西北風」。

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不少網民看過片段後都表示，相比起沒有獨立廁所、WiFi及電視機的青衣方艙醫院，皇后山邨隔離營的環境更為理想，有人笑言「比起青衣..已經算豪宅」、「一個人住好大下喎」、「有獨廁你已經係贏家」、「環境都幾靚呀！好過喺青衣」。

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責任編輯：羅嘉欣