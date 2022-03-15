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【940920】試當真神還原《二月廿九》+《幻愛》經典場面　「天水圍劉俊謙」化身劉馬車

娛樂 12:42 2022/03/15

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試當真新片神還原《二月廿九》、《940920》、《幻愛》等經典場面。

ViuTV原創劇《940920》邀得試當真3位演員游學修、許賢和蘇致豪客串未來人，為觀眾送上驚喜。

試當真昨晚（14日）首播「試映劇場《140520》」，找來《940920》演員劉俊謙、蔡思韵、吳海昕和岑珈其演出，一起將電視劇《二月廿九》、《940920》及電影《幻愛》等出現過的經典場面重新演繹，瞬間成為網民熱話。

【940920】吳海昕為講好每句對白苦學日語　Sofiee：盡我100%努力去做

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影片初段由「天水圍劉俊謙」率先登場，與蔡思韵一起將YouTuber劉馬車（本名劉駿軒）於2014年拍攝的一段影片神還原，完美呈現昔日的畫面。

    點擊圖片放大
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《幻愛》CP齊齊出場後，便由岑珈其和倪安慈分別飾演李志樂和欣欣，於鏡頭前大騷演技。

其後，蔡思韵便林楚凝上身，進入了相片的世界，穿越去觀看《試當真一週年現場版》。

鏡頭一轉，「Yeesa」吳海昕穿梭到輕鐵月台上，並由蘇致豪出手相救，重演《二月廿九》中Ryan（徐天佑飾）救Yeesa的一幕。

片尾部分則參照《二月廿九》的片尾，從日本電車「轉乘」香港電車，穿梭街道作結。

撰文 : TOPick柴犬出動

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