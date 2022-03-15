【兒童產品】海關發現4款不安全塑膠玩具　其中1款塑膠擠壓玩具或致兒童窒息

▲ 海關提醒市民留意四款不安全塑膠玩具。（新聞處提供）

海關今日（15日）表示，有4款不安全的塑膠玩具，家長應立即停止讓兒童把玩該四款玩具，商戶如有出售，亦應立即下架。

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海關指，市面上有懷疑不安全的塑膠玩具出售，試購13款不同種類的塑膠玩具作安全測試，測試結果顯示其中2款塑膠擠壓玩具有容易脫落的細小組件，而當中1款玩具的包裝膠袋厚度亦過薄，如兒童吞下細小組件或把包裝膠袋蓋在面上，會有引致窒息的潛在危險。

測試結果亦顯示另外一款塑膠擠壓玩具含有的第一類塑化劑鄰苯二甲酸酯，為塑化物料總重量的百分之二十七，超出《條例》及其附屬法例所規定的百分之零點一上限。而一款塑膠沐浴玩具則未能完全符合識別標記及雙語警告標籤的要求，涉嫌違反《條例》的規定。

海關其後採取行動，搜查涉案的四間零售店鋪。海關人員於其中一間店鋪檢獲共9件其中1款懷疑有令兒童窒息潛在危險的塑膠擠壓玩具，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。就另外一款懷疑有令兒童窒息潛在危險的塑膠擠壓玩具，海關人員亦已發出禁制通知書予相關店鋪。



海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。

家長在購買及使用玩具時應注意安全事項：

切勿讓兒童獨自把玩玩具

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

遵照玩具上所附載的所有指示

注意玩具的小配件是否容易脫落。若兒童吞下脫掉的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息

檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等

避免讓兒童長時間接觸及舔啜塑膠製造的玩具

扔掉玩具的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息

如發現玩具有破損情況，應立即停止讓兒童把玩



根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐