【第五波疫情】港大料至5月或再多近百萬人感染　惟市民出行復繁或令數字低估

本港第五波疫情始有回落之勢，惟單日確診宗數仍逾一萬，港大醫學院最新推算，本港至昨日(14日)已有358萬人受感染；如防疫措施不變、市民社交接觸維持現時低水平，3月底確感染人數將更明顯下降，至5月中更回落百宗以下確診。

不過港大提到，上周末市民出行水平回升，擔心社交接觸恢復頻繁，感染人數增加，第五波疫情最終感染及死亡人數將會被低估。

港大醫學院昨日更新疫情最新推算，提到第五波疫情已於3月4日達頂峰，估計至昨日本港已有358萬人受感染；近日確診感染人數回落，港大指出，如公共衞生及社交距離措施不變，市民社交接觸維持現時低水平，感染確診人數將於3月底更見明顯回落，4月底跌至不足千宗，5月中更進一步回落至100宗以下確診。

港大指至屆時估計第五波疫情感染人數達到448萬，置信區間為422至482萬，死亡人數高達5,102人，置信區間為4,337至5,954。按港大早前預測截至5月1日，第五波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數為5,008人。

不過港大醫學院提到，剛剛過去的週末，八達通使用量數字顯示市民的出行水平開始回升，提醒如果市民開始恢復較為頻繁的社交接觸，新冠病毒傳播將加快，感染人數增加，而使第五波的估算低於最後的實際感染及死亡人數。

醫學院解釋是次更新預測數數學模型中，亦計算出安老院舍中，70歲或以上長者感染後發病至死亡時間為8天；而社區中同齡長者感染後，發病至死亡時間為10.5天。

另外，就醫管局已開始使用兩款新冠口服藥物，是次預測模型亦樂觀假設抗病毒藥，可於疫苗的效果基礎上，再減低住院及死亡風險；惟兩款新冠口服藥物臨床測試，只針對未接種疫苗的病人，藥物是否在已接種疫苗的病人中有相同的效果則需要進一步的監測數據。

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記者：陳正怡