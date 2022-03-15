【食用安全】消委會測試電燒烤爐　4款安全好用之選

▲ 消委會測試電燒烤爐，4款安全好用之選。

居家抗疫，不少人會選用電燒烤爐烹調美食。消委會近日就測試了市面上11款不同牌子的電燒烤爐，按安全程度、效能表現、預熱表現、燒烤表現等各方面進行評價，而其中4款產品總評價達4星半至4星（5星最高），消費者選購電燒烤爐時不妨可參考。

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消委會委託本港一所獨立實驗室進行安全程度測試，測試項目包括非正常操作及防觸電保護、溫升測試、接地裝置及結構、絕緣距離等，發現11款測試樣本中有4款通過測試，當中包括：

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上述4項產品的安全程度評價達最高5級，其中以「象印 Zojirushi」及「億世家 Echome 」總評分最高。「象印 Zojirush」燒烤表現出色，「億世家 Echome」體積較細小、售價較低。「Princess 」及「Cuisinart 」整體表現亦不俗，其中「Princess」烹調食物的溫度較均勻；「Cuisinart」附送多款烤爐，烹調功能較全面。

消委會指出，電燒烤爐的設計各有不同，消費者宜按自己的需要揀選合適的型號。以下是使用及保養電燒烤爐的部分要訣：

1. 燒烤時不宜時間過長或使用過高溫度；

2. 使用前詳細閱讀說明書並按指示進行預熱，部分型號加熱時不建議蓋上鍋蓋；

3. 部分電燒烤爐輸入功率較高，可達2,200瓦特，不應與其他高耗電量電器(如電磁爐或座地冷氣機)共用電源；

4. 烹調時避免使用金屬製器具，建議使用木製或矽膠製產品，不應使用鋼絲刷清潔烤盤，以免刮花烤盤的防黏塗層；

5. 燒烤後應讓烤盤自然冷卻，不應立即放入冷水；

6. 若烤盤沾有燒焦的食物及油脂，可於烤盤加入適量清潔劑及熱水浸泡數分鐘後才清洗。

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責任編輯：羅嘉欣