【捐血救人】緊密接觸者須暫緩捐血14天　確診康復後亦須暫緩捐血14天

▲ 曾確診新冠肺炎帶有病徵者須於完全康復後起計暫緩捐血14天。（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心今日（15日）公布，透過快速抗原或核酸測試而確診感染新冠肺炎者，或曾與確診個案或懷疑確診個案有密切接觸之人士，視乎其病徵及康復狀況，需暫緩捐血最少14天；而捐血者於捐血前亦需完成相關政府部門發出的檢疫、隔離或檢測要求。

有關要求及指引如下：

曾確診感染並帶有病徵之人士，須於完全康復後起計，暫緩捐血14天

曾確診感染但並無任何病徵之人士，於最後一次陽性檢測結果翌日起計，暫緩捐血14天

曾與確診個案或懷疑確診個案有密切接觸之人士，需暫緩捐血14天

中心繼續暫緩近期曾經離港人士捐血，由扺港當日起計暫緩捐血28天

為保障公眾，所有捐血站亦已經採取更嚴格的衞生措施，包括每日開站前進行全面消毒清潔、進入捐血站，無論員工或捐血者都要佩戴口罩，以酒精搓手液消毒雙手、所有員工每天進行抗原快速測試，中心會為每一位進入捐血站的人士量度體溫、詢問近期外遊記錄，站內各範圍亦定時進行多次清潔與消毒。

中心亦再次提醒捐血人士，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎癥狀，應盡快求醫並通知中心當值醫護人員，辦公時間內可致電2710 1333，非辦公時間可致電2710 1234。

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記者：郭詩詩