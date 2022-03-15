【第五波疫情】王祖藍因同機乘客確診廣州坐疫監　飯腳陳貝兒隔離錯失商演機會

▲ 因同機有至診人士，王祖藍要進行自我隔離。

TVB首席創意官王祖藍於1月尾率領王浩信、張振朗、高海寧往內地交流，4人拍攝的內地真人騷節目《開播！情景喜劇》日前已開播，三人以機師Look拍攝的宣傳片更曝光，惟未見王祖藍的蹤影。

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▲ 王祖藍領軍返內地進行交流。（取自微博）

今日我有媒體報導指王祖藍要坐疫監，而隔離前王祖藍曾跟麥長青和陳貝兒飯聚，故兩位「飯腳」也要進行隔離，陳貝兒因而錯失出席商演機會，而祖藍也未能參與《開播！情景喜劇》第一集錄影，認真出師不利呀！

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與確診者同機

有指王祖藍於橫店拍攝完節目後，即飛往廣州工幹，更順道相約身處當地的陳貝兒及麥長青食飯，可惜祖藍飛赴廣州的航班有確診人士，他收到官方訊息，需要到隔離中心接受隔離，兩位「飯腳」陳貝兒跟麥長青也需接受7天隔離。

▲ 早前亮相綜藝節目《你好星期六》。（取自微博）

由於祖藍要進行隔離，故未能返回橫店拍攝《開播！情景喜劇》，節目也要作出調動。

而有份拍攝宣傳片的吳啟華早前亦遇到相似情況，原本啟華擔任第一集嘉賓，由於深圳近日爆疫，他因為要進行隔離而未能飛赴橫店拍攝，只能找來李子雄頂替，啟華於第二集才能現身。

今日中午王祖藍工作室於微博作出回應，稱王祖藍已完成7日的隔離，當中寫道：「嚴格遵守當地防疫政策，配合集中隔離措施，現已解除隔離，一切安好！ 抗戰在一線的醫護人員你們辛苦了！ 疫情期間，大家做好個人防護，希望疫情早日過去，期待春暖花開！」

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陳貝兒失吸金機會

至於跟王祖藍飯聚的陳貝兒，由於要坐疫監7日，令原本接了商演工作的她被迫辭演，錯失吸金機會。

今年1月尾，有指王祖藍跟高層鬧翻，以北上交流為名，實際上是另謀發展，不過祖藍似乎處處碰壁。他跟高海寧、王浩信及張振朗早前亮相湖南衞視綜藝節目《你好星期六》，由於張振朗普通話不太好，所說的「港普」頓成笑話。

另外他擔大旗的音樂節目《聲生不息》早前錄了兩集，由於內地並不允許選秀節目，因而被迫停拍兼作出改動。