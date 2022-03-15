【明星育兒】2歲女兒做每樣事都會Say NO 單文柔向陳敏之偷師改變女兒行為

▲ 陳敏之與單文柔交流育兒經。

育有兩歲女兒「小豬比」的單文柔（Phoebe）， 日前上陳敏之的YouTube Channel節目《Chi Chat》，分享夫妻相處之道及育兒經。單文柔在節目中大爆丈夫陳展鵬婚前婚後兩個樣，婚前丈夫會不時稱讚Phoebe，更誇張到可能連拿杯飲水這種小事，展鵬都會大讚「點解你咁叻」，Phoebe說：

未試過有人讚我讚得咁叻，我連攞個杯飲水，或者識得點樣落街佢都讚我『好叻，點解你咁叻，點解你諗到呢樣嘢咁勁！』即係可能我安排一啲嘢，好小事，佢覺得係好乖呀、好叻呀，我就覺得嘩，佢好識得欣賞我，覺得好好呀。

婚後開始多磨擦

婚後就改變了，夫妻關係開始有摩擦，開始挑剔，而稱讚都開始減少，Phoebe大嘆男人追求時及婚後好像兩個人：「我都話點解你冇以前讚我讚得咁多嘅？點解好似做啲咩都爭少少嘅？」

雖然關係有點變化，但節目中Phoebe分享相識經過時仍然甜在心，又大讚老公靚仔，更直認超級迷戀和崇拜老公，甘願屈服在他五指山之下：



佢始終都咁靚仔，我會好危險㗎嘛。

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教小朋友需要耐性

說完夫妻相處，Phoebe也在節目中請教育兒方法。Phoebe指現時2歲小豬比遺傳了有點反叛的性格，做每樣事都會Say NO，更一度激得Phoebe開口罵女兒，Phoebe坦言教又教過，道理都講過，但「搞唔掂」。

Phoebe遂向陳敏之偷師育兒經，敏之當時就教了Phoebe一個方法，敏之強調教小朋友需要耐性，Phoebe表示豬比小時候想抱小朋友，但就會變成好似打小朋友，敏之就提供一個方法，每次發生這件事的時候，就要捉住小豬比隻手，然後就摸再掃一掃其他小朋友，然後她這個想法就會轉變，成為習慣，Phoebe說用了這個方法後，就發現女兒的行為真的改善了。



陳展鵬似變了另一個人

另外，Phoebe就指陳展鵬見到女兒好像冰山融化一樣，她大爆女兒比較鍾意媽咪，搞到陳展鵬呷醋：「我老公成日覺得鍾意佢多啲，但其實唔係，所以我就盡量培養佢哋嘅感情，依家豬比見到爹哋『No，唔鍾意爸爸』，佢好傷心，佢個樣直情係失戀，跟住『豬比，你有冇事呀？』係咁撩佢，連陳敏之都表示覺得陳展鵬婚前感覺嚴肅寡言，但婚後就變化很大：「佢直頭變咗另一個人呀！佢而家好Nice，好開心呀，慈父咁呀。」

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責任編輯:陳麗薇