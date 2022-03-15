【兒童發燒】孫仔高燒40°C不敢亂用藥　嫲嫲感謝將軍澳仁醫看診︰唔係個個醫生肯睇

▲ 將軍澳一名幼童高燒，幸獲區內一位女仁醫看診。

第五波疫情下，每日確診數字以萬計，公立醫院淪陷，不少私家醫院及診所醫生拒為染疫病人診治，有確診市民不知所措，尤其家中有幼童中招，父母更是心急如焚。日前有區議員在社交媒體分享，將軍澳一名幼童發高燒，幸獲區內一位女仁醫看診，好人好事獲將軍澳街坊讚揚。

孫仔發燒40度 家人手足無措

昨日（14日）區議員方國珊於facebook群組「日出康城聯邨 LOHAS Park」發帖，轉述居於將軍澳日出康城嫲嫲級街坊的經歷︰

家中孫仔發燒至40度，家人手足無措，又唔敢亂用藥。

嫲嫲指出，慶幸孫仔最終獲康城商場內健康之城醫務中心的兒科專科醫生葉嘉欣應診，「現時唔係個個醫生都肯睇發燒，值得表揚」。而嫲嫲稱現在BB安好，並多謝這位康城好醫生。

網民大讚葉醫生是「有醫德嘅好醫生」，留言「欣見仁醫」、「醫者父母心」、「好人有好報」。有認識葉醫生的將軍澳街坊表示，「葉醫生人很好，每次看兒科都去找她」、「她是非常專業的」、「今日見好多人排隊」。

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醫院教6招處理5歲以下兒童發燒

香港港安醫院（荃灣）向求診家長發放一份「五歲以下兒童發燒處理」的安排，如孩子持續發燒，不妨可參考一下︰

1. 曝露皮膚

兒童由皮膚散熱，脫去衣服可減低體溫。給兒童穿太多衣服，反而會令體溫增加，有發燒抽筋的危險。

2. 溫水浴

當孩子高燒時，除服用退燒藥之外，還要給孩子溫水浴，使表皮血管擴張，幫助孩子體內的高熱散出體外。不要用冷水，因為冷水不會使血管流到皮膚而延遲體溫下降，也可將毛巾把孩子身體擦紅，這樣血液就流到表面而散熱。沐浴的頻密次數不限。

3. 水份

給孩子喝大量水份，這不但預防脫水，減低體溫，更令孩子覺得舒服，不要強迫喝白開水，而是給他喜愛的飲品。

4. 風扇

放一條濕毛巾在椅背上，用電風扇吹向毛巾，這樣會使房間清涼些。不要用電風扇直接吹著孩子，不要使孩子打冷震，這樣會延遲體溫的下降。冷氣機也可用來使房間清涼些。

5. 藥物

必理痛會減低兒童的體溫，而缺乏六磷酸葡萄糖去氫酵素之兒童不可服亞司匹靈。塞肛用退燒藥只適用於高燒及有嘔吐之病童。患病當中每隔4至6小時就要給孩子服藥，緊記不用藥時將藥鎖在安全的地方。

6. 發燒抽筋

5歲以下的兒童會有發燒抽筋的情形。假如孩子正在抽筋，應將他向右側臥，雙腿屈曲向前，頭輕微向後伸以便口水流出，不要企圖插任何物件在他口中，盡快帶他去看醫生。

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責任編輯︰王明芳