【齊心抗疫】家長學生確診致電學校查詢 李炳學校成立「抗疫資訊群」支援

▲ 李炳學校成立「抗疫資訊群」支援學生家長。

在二月下旬，學校收到不少家長的緊急查詢，內容包括：子女發燒應到哪裏求診？子女染疫應如何處理？家中沒有足夠的藥物及食物該怎麼辦？家長因經濟及照顧小朋友感到壓力該如何是好？當時，班主任收到相關的家長查詢時，通常會以自己所知的資訊向家長提供合適的資料，如遇到較複雜的情況，就會尋求主任及學校社工作出個別跟進。

有見家長求助的數目有上升的趨勢，學校希望能向老師提供最準確、最新及成效最高的資訊，讓老師們能以統一的處理方法，適時對家長提供支援。因此，學校在三月上旬成立了「抗疫小組」，成員包括校長、主任及兩位社工。透過3次在晚上進行的網上會議，「抗疫小組」在5天內製作了一本李炳「抗疫小錦囊」，及在通訊軟件上成立了「李炳抗疫資訊群」。

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經過詢問及分析班主任有關家長的求助例子，我們將家長通常遇到問題大致上分成三類：1.確診後的處理；2.食物及物資支援；3.情緒支援，再以一個簡單流程圖作整合，讓班主任遇到家長查詢時，可依據流程提供支援。在確診後的處理方面，坊間有不少資訊，但不肯定孰真孰假，因此，「抗疫小組」的主要的工作是以提供正確及最新的資訊為大方向。

我們主要以政府網站提供的資訊作藍本，寫出確診後家長可能會遇到的問題及解決方法，例如快速/核酸檢測確診的處理、確診個案指定診所位置、預約抗疫的士方法、西醫/中醫視像診症方法等。至於食物及物資問題及情緒支援方面，我們主要會尋找一些坊間較大規模的機構資訊，經核實後再把相關的資訊放在小錦囊內，讓家長遇到有困難向班主任查詢時，可即時提供準確實用的資訊。



當完成了「抗疫小錦囊」，我們便立即在通訊軟件上成立「李炳抗疫資訊群」，同時規定此群組只容許抗疫小組成員發放訊息。這個安排除了想把抗疫的最新資訊以獨立的平台集中處理外，亦能確保抗疫資訊均是經抗疫小組成員核實才發出的，這有助老師能對準家庭的需要，提供最真確的資訊，讓家長能「求助有門」。



在疫情嚴峻的情況下，家長遇到的問題往往比想像中多，而在他們心目中，學校是其中一個可信賴的諮詢渠道。因此，我們只需多行一小步，定時在眾多資訊下作出整合及核實，再透過班主任向有需要的家長發放。相信這一小步會令家長遇到問題時，可以更快及更安心地去應對。

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